Ascolti Tv 14/10: Nazionale, GF, Giletti, Mammucari, tonfi e botti!

Nella serata di ieri sera, lunedì 14 ottobre, i telespettatori hanno avuto una grande varietà di scelta tra trasmissioni di intrattenimento, serie tv, sport, programmi d’informazione ed approfondimento, reality show. Su Rai 1 è andata in onda la partita della nazionale di calcio italiana di coppa UEFA Champions League che ha cambiato leggermente il palinsesto. Italia – Israele è stata seguita da 7.346.000 spettatori pari al 34.17% di share. Ha battuto di molto il Grande Fratello, reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Ancora una volta le storie dei coinquilini della Casa più amata d’Italia hanno appassionato il pubblico ma non abbastanza da aggiudicarsi la serata, ottenendo 2.204.000 spettatori con il 17.4% di share.

Su Rai 2 è andata in onda un’altra puntata de Lo Spaesato con Teo Mammucari che ha segnato 960.000 spettatori e 6.3% di share. Su Rai 3 Massimo Giletti con Lo Stato Delle Cose ha invece interessato 730.000 spettatori con 4.4% di share. Ancora approfondimento su Rete 4 con Quarta Repubblica che ha ottenuto 689.000 spettatori con 4.7% di share. Il film Red Sparrow su Italia 1 e stato invece visto da 859.000 spettatori con 6.2% di share.

Lunedì 14 ottobre: access prime time e preserale

Nell’access prime time c’è stato qualche cambiamento nei palinsesti televisivi a causa della partita della nazionale italiana. Affari Tuoi difatti non è andato in onda come di consueto, lasciando spazio al match che è iniziato alle 20.30. Il prepartita è stato visto da 5.214.000 spettatori (25.14%). Su Canale 5 nulla d’invariato invece ed è stata trasmessa una nuova puntata di Striscia La Notizia che ha ottenuto 3.250.000 spettatori pari al 14.47%. C’è poi chi ha preferito seguire le serie, avendo scelta tra le indagini di N.C.I.S Unità Anticrimine su Italia 1 e le storie di Un Posto Al Sole su Rai 3. La prima è stata scelta da 1.348.000 spettatori (6.26%) mentre la seconda da 1.513.000 spettatori (6.68%). Continua poi a non convincere Amadeus con il suo Chissà Chi È su Nove che è stato guardato da 838.000 spettatori con il 3.8%.

Nel preserale nulla di invariato. Su Rai 1 è andato in onda Reazione A Catena che ha totalizzato 2.528.000 spettatori pari al 19.43% con Reazione A Catena – L’Intesa Vincente e 3.699.000 spettatori pari al 22.17% con Reazione A Catena. Su Canale 5 La Ruota Della Fortuna è stato invece visto da 3.225.000 spettatori (20.82%) mentre Gira La Ruota Della Fortuna da 1.879.000 spettatori (16.03%).

Lunedì 14 ottobre: pomeriggio

Regina indiscussa del pomeriggio rimane Maria De Filippi che ha ottenuto con Uomini E Donne 2.201.000 spettatori con il 22.91% e con Amici 1.449.000 spettatori (18.11%). Dopo di lei Pomeriggio Cinque è stato visto da 1.318.000 spettatori pari al 16.73% nella prima parte e 1.118.000 spettatori pari al 12.43% nella seconda parte. Su Rai 1 La Volta Buona è stato visto da 1.395.000 spettatori con l’11.91% nella presentazione e 1.296.000 spettatori con il 13.46%. La Vita In Diretta è stato seguito da 1.404.000 spettatori con il 17.82% nella presentazione e 1.994.000 spettatori con il 21.39%.

Molto seguite anche le serie del pomeriggio. Su Rai 1 Il Paradiso Delle Signore ha appassionato 1.551.000 spettatori con il 19.22%. Su Canale 5 Beautiful è stato scelto da 2.109.000 spettatori pari al 17.54%, Endless Love da 2.253.000 spettatori pari al 19.35% e My Home My Destiny da 1.457.000 spettatori pari al 18.65%.