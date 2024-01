Ascolti tv 14/1: Fazio e Amici giganti, Terra amara ok. Top e flop

Ennesimo exploit di Fabio Fazio. Nella prima serata di domenica 14 gennaio 2024 Che Tempo Che Fa (Nove) ha avuto i medesimi ascolti di Rai Uno (Il Commissario Montalbano – La vampa d’agosto) e leggermente meno di quelli di Canale Cinque (Terra Amara). Bene Report (Rai tre), al 9.6% di share. Non male Wonder Woman (Italia Uno), in grado di sfondare il milione di utenti.

Di seguito tutti i dati degli ascolti relativi al prime time di domenica 14 gennaio 2024:

Rai Uno: Il Commissario Montalbano – La vampa d’agosto ha intrattenuto 2.675.000 spettatori (14.8% di share);

Canale 5: Terra Amara ha tenuto compagnia a 2.769.000 spettatori (15.2%);

Rai Due: 9-1-1 ha ottenuto una media di 688.000 spettatori (3.3%) mentre 9-1-1: Lone Star ha raccolto 774.000 spettatori (4%);

Italia 1: Wonder Woman ha appassionato 1.197.000 spettatori (7%);

Rai Tre: Report ha ottenuto una media di 1.846.000 spettatori (9.6%);

Rete 4: Zona Bianca ha tenuto compagnia a 622.000 spettatori (4.3%);

La 7: Il profumo del mosto selvatico ha interessato 406.000 spettatori (2.1%);

Tv8: Petra 2 è stato visto da 408.000 spettatori (2.2%);

Nove: Che Tempo Che Fa ha intrattenuto 2.641.000 spettatori (13%) nella prima parte e 1.266.000 spettatori (9.6%) nella seconda parte chiamata Il Tavolo.

Ascolti tv domenica 14 gennaio 2024: preserale e access prime time

Affari Tuoi vola a quasi 5 milioni di utenti. L’Eredità nettamente avanti rispetto ad Avanti un altro. Bortone male, al 3.9%.

Rai Uno: Affari Tuoi è stato seguito da 4.935.000 spettatori (23.9% di share);

Canale 5: Paperissima Sprint ha tenuto compagnia a 3.031.000 spettatori (14.7%);

Rai Uno: L’Eredità ha ottenuto una media di 3.139.000 spettatori (19.3%) nella prima parte e 4.253.000 spettatori (23.3%) nella seconda;

Canale 5: Avanti un Altro! ha intrattenuto 2.683.000 spettatori nella prima parte (17.1%) e 3.679.000 spettatori nella seconda (20.7%);

Rete 4: Stasera Italia Weekend ha totalizzato una media di 631.000 spettatori (3.1%) nella prima parte e 519.000 spettatori (2.5%) nella seconda;

La7: In altre parole domenica ha avuto 752.000 spettatori (3.6%);

Rai Tre: Che sarà… ha appassionato 798.000 spettatori (3.9%);

Tv8: 4 ristoranti ha avuto 578.000 spettatori (2.8%);

Nove: Little Big Italy ha raccolto 372.000 spettatori (2.4%).

Domenica 14 gennaio 2024 ascolti tv: il pomeriggio

Amici giganteggia al 23.7% di share. Mara Venier, anche se battuta, se l’è cavata egregiamente al 20%. Esito solito nella sfida Fialdini-Toffanin: Verissimo ha avuto la meglio.