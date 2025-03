Ascolti tv 14/03: The Voice Senior domina, Quarto grado top. I dati

Il venerdì sera è tornato su Rai 1 l’appuntamento tanto atteso dal pubblico italiano: The voice senior, il programma musicale con Loredana Berté, Arisa e tanti altri professionisti che insieme ad Antonella Clerici regalano ai telespettatori puntate che lasciano il segno. Ne è una prova il numero di ascolti ottenuti il 14 marzo 2025. Nella stessa serata, Mediaset ha, invece, mandato in onda Le Onde del passato su Canale 5 che, però, non ha convinto il pubblico. Colpo di scena per Quarto grado su Rete 4 che ha conquistato una gran fetta di italiani. Entriamo nel dettaglio per scoprire chi ha vinto la gara degli ascolti Auditel di ieri sera.

Ascolti tv 14/03: i dati della serata

La terza puntata di The Voice Senior in onda su Rai1 ha dominato la serata, interessando 3.643.000 spettatori pari al 23% di share. Su Canale5, invece, la quinta puntata de Le Onde del Passato ha conquistato 2.097.000 spettatori con uno share del 12.4%. Svolta per Rete 4 che con il programma Quarto Grado ha ottenuto 1.412.000 spettatori pari al 10% di share. Anche La 7 con Propaganda Live ha incollato al piccolo schermo 982.000 spettatori e il 7.1% di share.

Per quanto riguarda gli altri canali, su Rai2 4 Metà ha intrattenuto 475.000 spettatori pari al 2.7% di share. Su Italia1 Chief Of Station: Verità a tutti i costi ha tenuto incollati davanti al video 1.095.000 spettatori con il 6% di share. Su Rai3 FarWest ha segnato 682.000 spettatori e il 4.2% di share. Su Tv8 MasterChef ha ottenuto 429.000 spettatori con il 2.9% di share. Sul Nove Fratelli di Crozza ha conquistato 921.000 spettatori con il 5% di share.

Ascolti tv 14/03: Access Time e Preserale

Nella fascia Access Time ormai Stefano De Martino è il vincitore assoluto con Affari Tuoi che ancora una volta ha ottenuto un risultato strepitoso. Lo showman napoletano ed ex ballerino di Amici sa come attirare l’attenzione del pubblico e la sua empatia l’ha portato a conquistare nella puntata di ieri 14 marzo 2025 6.022.000 spettatori pari al 29.4% di share. Striscia la Notizia su Canale 5, invece, sta facendo i conti con un numero sempre più basso di ascolti. Nella stessa serata, infatti, ha ottenuto solo il 13.4% di share e 2.746.000 spettatori.

Per quanto riguarda la fascia Preserale su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 3.126.000 spettatori pari al 22.6% di share, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.616.000 spettatori pari al 27.1% di share. Marco Liorni sta entrando in punta di piedi nelle case degli italiani, lasciando il segno puntata dopo puntata. Canale5, invece, con Avanti il Primo ha intrattenuto 2.081.000 spettatori pari al 16.3%%, mentre Avanti un Altro ha convinto 2.987.000 spettatori pari al 18.6% di share.