Ascolti tv 13 gennaio 2021: Made in Italy parte bene, ma non vince

Tutti i dati di ieri che vedono trionfare nella prima serata la partita di Coppa Italia Juventus-Genoa con quasi 5 milioni di telespettatori; intanto, non è andata male alla serie tv italiana in onda su Canale 5

Ha conquistato la prima serata di mercoledì 13 gennaio 2021 Rai 1 con la partita di Coppa Italia Juventus-Genoa. I dati degli ascolti tv di ieri segnalano che l’incontro di calcio ha tenuto incollati al piccolo schermo quasi 5 milioni di telespettatori. Nel frattempo, è partita bene la serie tv Made in Italy su Canale 5. Grande attesa per questa prima puntata, dopo il successo internazionale ottenuto con la prima visione su Amazon Prime. Scendendo nel dettaglio la partita ha ottenuto la presenza di ben 4.865.000 di telespettatori e uno share del 18.9%. Invece, la serie tv con Marco Bocci, Greta Ferro, Margherita Buy e altri volti della televisione italiana ha conquistato 3.249.000 di telespettatori con il 13.7% di share.

A dominare in questa prima serata è la partita di Coppa Italia, ma non è di certo andata male alla serie tv italiana e, intanto, il pubblico di Canale 5 attende la seconda puntata. Nel frattempo, La ragazza dei tulipani su Rai 2 ha intrattenuto 1.154.000 di telespettatori con il 5% di share. Sopravvissuto – The Martian su Italia 1 ha tenuto compagnia a 1.666.000 di telespettatori con il 7.4% di share. Ha intrattenuto 2.195.000 di telespettatori, registrando il 9.7% di share, Chi l’ha Visto? su Rai 3. 1.057.000 di telespettatori hanno seguito la puntata di Speciale Stasera Italia su Rete 4, che ha registrato il 4.6% di share.

TgLa7 – Crisi di Governo su La7 ha informato 1.335.000 di telespettatori con il 5.4% di share. Infine, Io prima di te su Tv8 ha intrattenuto 665.000 telespettatori con il 2.7% di share. Nell’access prime time Striscia la notizia ha tenuto incollati al piccolo schermo 4.373.000 di telespettatori con il 15.8% di share. Nel preserale L’Eredità – La sfida dei 7 ha giocato insieme a 3.455.000 di telespettatori (17.8%) e L’Eredità con 5.138.000 di telespettatori (22.6%). In replica, Caduta libera – Inizia la sfida è stato visto da 2.221.000 di telespettatori (11.9%) e Caduta libera da 3.418.000 di telespettatori (15.4%).

Nel pomeriggio del 13 gennaio 2021, i programmi e le soap hanno registrato i seguenti dati: