Ascolti tv 13 febbraio 2021: A Grande Richiesta sfida C’è Posta per Te, dati

I dati della prima serata e non solo, cosa è successo ieri in televisione con i dati dei principali programmi della giornata

Gli ascolti tv del 13 febbraio 2021 hanno rivelato come è andata la sfida tra C’è Posta per Te e un nuovo programma su Rai Uno, A Grande Richiesta – Parlami d’Amore. Saranno cinque i sabato sera in cui i due programmi si sfideranno, ma già i dati di ieri sera non possono che assegnare la vittoria schiacciante a Maria De Filippi. Le sue storie hanno appassionato più di sei milioni di spettatori, mentre Rai Uno si è fermato a poco più di due milioni.

Prima di scoprire tutti i dati della prima serata, ieri ci sono stati due esordi in televisione da segnalare. Samanta Togni ha esordito con Domani è Domenica, con 509.000 spettatori e il 3.3% di share nella fascia del mezzogiorno. In seconda serata invece è toccato a Nunzia De Girolamo debuttare con il suo programma Ciao Maschio: ha segnato 745.000 spettatori con uno share dell’8.6%. Torniamo alla prima serata, di seguito gli ascolti tv:

Rai Uno – A Grande Richiesta – Parlami d’Amore: 2.282.000 di spettatori e il 10.2% di share;

Canale 5 – C’è Posta per Te: 6.057.000 di spettatori e il 28.3% di share;

Rai Due – F.B.I.: 1.379.000 di spettatori e il 5.3% di share; Blue Bloods: 1.201.000 di spettatori e il 5.2% di share;

Rai Tre – Io sono tempesta: 1.295.000 di spettatori e il 5.3% di share;

Rete 4 – I due superpiedi quasi piatti: 1.242.000 di spettatori e il 5% di share;

Italia 1 – Cattivissimo me 3: 1.507.000 di spettatori e il 5.8% di share;

La7 – Eden – Un Pianeta da Salvare: 704.000 spettatori e il 3.1% di share;

TV8 – Un amore inaspettato: 351.000 spettatori e l’1.4% di share;

Nove – Pietro Maso – Io ho ucciso: 288.000 spettatori e l’1.2% di share.

Se questi erano gli ascolti tv di sabato 13 febbraio 2021 relativi alla prima serata, cosa aspettarsi invece dai dati del pomeriggio e del preserale? Per scoprirlo continuate a leggere i dati di alcuni dei principali programmi della giornata: