Ascolti Tv 13/8: Trofeo Silvio Berlusconi e Iene battono la Rai

Gli ascolti TV del martedì prima di Ferragosto, con alcune soap in pausa, le partite di calcio estivo, film e serie TV. I dati Auditel di ieri. In vantaggio lo sport con il match Monza-Milan per il trofeo Silvio Berlusconi.

Su Canale 5 il Trofeo Silvio Berlusconi con il match Milan-Monza ha registrato 1.932.000 telespettatori, share 14.2%. Su Rai 1 la serie tv Master Crimes ha registrato un netto di 1.563.000 telespettatori, share 12.94%. Su Rai 2 il film Cocktail ha ottenuto 656.000 telespettatori, share 5.11%. Su Rai 3 Filorosso Revolution ha ottenuto 569.000 telespettatori, share 5.68%. Su Italia 1 Le Iene presentano Inside ha registrato nel programma 840.000 telespettatori, share 8.9%. Su Rete 4 il film Psyco ha registrato un netto di 406.000 telespettatori, share 3.6%. Su La7 il film Le regole della casa del sidro ha ottenuto 396.000 telespettatori, share 3.4%. Su Tv8 Quattro Matrimoni ha registrato 321.000 telespettatori, share 2.9%.

Ascolti access prime time e preserale

Paperissima sprint e Un posto al sole vanno in ferie, aumentano i dati per Techetechtè e NCIS

Su Rai1 Techetechetè ha ottenuto 2.444.000 spettatori con il 18.1%. Su Canale5 Anteprima Trofeo Silvio Berlusconi raccoglie 1.924.000 spettatori pari al 14.5%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.104.000 spettatori (8.2%). Su Rai3 Caro Marziano è visto da 770.000 spettatori (5.8%) e Un Posto al Sole – Le Storie appassiona 593.000 spettatori (4.4%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 632.000 spettatori e il 4.7% nella prima parte e 632.000 spettatori e il 4.7% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 915.000 spettatori (6.7%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 394.000 spettatori pari al 2.9%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 479.000 spettatori (3.6%)

Per il preserale invece troviamo vincente sempre Reazione a catena che arriva persino al 21% di share, battendo come al solito le repliche di The Wall.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.928.000 spettatori pari al 21% mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.649.000 spettatori pari al 23.8%. Su Canale5, in replica, The Wall – Protagonisti ha intrattenuto 1.348.000 spettatori (15.4%) mentre The Wall ha convinto 1.806.000 spettatori (17.1%). Su Rai2 l’appuntamento con NCIS Los Angeles raccoglie 341.000 appassionati pari al 3.3% mentre SWAT 436.000 pari al 3.5%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 323.000 spettatori (3.4%) e FBI: Most Wanted raccoglie 378.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.940.000 spettatori (16.5%). A seguire Blob segna 760.000 spettatori (5.9%). Su Rete4 Terra Amara interessa 485.000 spettatori (3.9%). Su La7 Padre Brown raduna 107.000 spettatori pari all’1%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 228.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 248.000 spettatori con il 2.9%.

Ascolti del pomeriggio

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.005.000 – 18%), Un Passo dal Cielo ha collezionato 1.168.000 spettatori con il 12.9%. Estate in Diretta Start segna 948.000 spettatori con il 12.9%. Dopo una breve edizione del TG1 (1.241.000 – 17.4%), Estate in Diretta realizza un ascolto di 1.287.000 spettatori con il 17.9% nella presentazione e di 1.502.000 spettatori con il 19.5% di share. Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.031.000 spettatori pari al 18.3%. The Family raduna 1.685.000 spettatori pari al 17.3% e La Promessa segna 1.444.000 spettatori pari al 18.5%. A seguire Pomeriggio Cinque News intrattiene 1.090.000 spettatori pari al 15.3% nella prima parte e 907.000 spettatori pari al 12% nella seconda parte (I Saluti a 1.004.000 e il 12.4%).