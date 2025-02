Ascolti TV 13/2: Disastro record del GF contro Sanremo. Tutti i dati

Il disastro era annunciato, ma Mediaset ha deciso di non tirarsi indietro. Con l’edizione dagli ascolti più bassi del Grande Fratello, andarsi a scontrare con Sanremo era da subito sembrato un naufragio, ieri si è toccato un nuovo record negativo. La puntata del GF è stata la meno visto della storia del programma, non ha raggiunto neanche l’8% di share. La terza serata di Sanremo, decisamente la più fiacca, scende sotto il 60% ma non c’è comunque paragone.

Tutti i dati relativi alla prima serata:

Su Rai 1, il Festival di Sanremo ha appassionato 13.360.000 spettatori (59.82%) nella prima parte e 6.484.000 spettatori (59.21%) nella seconda, per un totale in media di 10.700.000 spettatori (59.8%). Su Canale5 il Grande Fratello floppa pesantemente, con 1.230.000 spettatori (7.65% ). Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 è la scelta di 362.000 spettatori (1.47%). Su Italia1 Harry Potter e l’Ordine della Fenice ha intrattenuto 741.000 spettatori (3.51%). Su Rai3 La caduta: Gli ultimi giorni di Hitler totalizza 519.000 spettatori (2.42%). Su Rete4 l’attualità di Dritto e Rovescio interessa 583.000 spettatori (3.25%). Su La7 PiazzaPulita è visto da 612.000 spettatori (2.61%). Su Tv8 la partita di Europa League Alkmaar Zaanstreek – Galatasaray A.S. ha tenuto incollati alle poltrone 373.000 spettatori (1.6%). Sul Nove, Nove Comedy Club arriva appena a 199.000 spettatori (0.9%).

Ascolti Tv 13/2: Access Prime Time

Su Rai1 L’Eredità spicca il volo con 5.068.000 spettatori (29.30%). Dopo il TG1, il Primafestival migliora, con 8.965.000 spettatori (40.91%). Su Canale5 va ancora bene Avanti un altro con3.194.000 spettatori (19.55%) Crolla a picco, dopo il TG5 Striscia la Notizia, visto da 2.000.000 spettatori pari all’8.17%.

Ascolti Tv 13/2: Il pomeriggio

Su Rai 1 La Volta Buona intrattiene 2.333.000 spettatori (20.09%) nella prima parte e 2.211.000 spettatori (23.57%) nella seconda parte. A seguire Il Paradiso delle Signore appassiona 1.685.000 spettatori (18.83%). La Vita in Diretta tiene compagnia a 2.700.000 spettatori (24.46%). Su Canale5 Beautiful è la scelta di 2.123.000 spettatori (16.70%), mentre Tradimento di 2.074.000 spettatori (17.20%). Uomini e Donne cala leggermente 2.178.000 spettatori (20.96%). I daytime di Amici e del Grande Fratello segnano rispettivamente segna 1.300.000 spettatori (14.60%) e 1.259.000 (13.84%). My Home My Destiny incolla al video 1.210.000 spettatori (13.30%). Pomeriggio Cinque fa compagnia a 1.185.000 spettatori (12.88%) nella prima parte e 1.344.000 spettatori (12.48%) nella seconda.

Ascolti Tv 13/2: La Mattina

Su Rai Uno Unomattina dà la sveglia a 1.270.000 spettatori (25.62%) e Storie Italiane tocca i 1.320.000 spettatori (27.36%) nella prima parte e 1.393.000 spettatori (24.83%) nella seconda. A seguire E’ Sempre Mezzogiorno totalizza 1.449.000 spettatori (19.42%). Su Canale5 Mattino Cinque News informa e intrattiene 983.000 spettatori (19.83%) nella prima parte e 929.000 spettatori (19.27%) nella seconda. Forum è visto da 1.449.000 spettatori (19.42%).