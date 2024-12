Ascolti Tv 13/12: Clerici, De Martino, Iacchetti. Colpo di scena: i dati

Colpi di scena in tv nella serata del 13 dicembre 2024. Nonostante il ritorno della coppia storica di Striscia la notizia formata da Enzo Iacchetti e Ezio Greggio, il neoconduttore di Affari Tuoi conquista il 10% in più di telespettatori, toccando numeri molto importanti. Anche Antonella Clerici con The Voice Kids ha tenuto incollato allo schermo migliaia di persone che hanno preferito seguire il programma musicale al posto della fiction con Claudio Amendola Il patriarca su Canale 5.

Tutti i dati relativi alla prima serata

Nella serata di ieri, venerdì 13 dicembre 2024, la semifinale di The Voice Kids su Rai1 ha interessato 3.545.000 spettatori (22.6%). Su Canale5 Il Patriarca 2 ha conquistato 2.198.000 spettatori (13%). Su Rai2 Blackout Love ha intrattenuto 552.000 spettatori (3.1%). Su Italia1 Le streghe ha incollato davanti al video 1.118.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 FarWest ha segnato 594.000 spettatori (3.7%). Su Rete4 Quarto Grado ha totalizzato 1.252.000 spettatori (8.8%). Su La7 Propaganda Live ha raggiunto 774.000 spettatori (5.7%). Su Tv8 Spectre ottiene 370.000 spettatori (2.3%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha radunato 639.000 spettatori (3.6%)

Ascolti Tv 13/12: access prime

Su Rai1 Affari Tuoi ha interessato 5.545.000 spettatori (28.4%). Su Canale5 Striscia la Notizia ha ottenuto 3.063.000 spettatori (15.7%). Su Rai2 TG2 Post 520.000 spettatori(2.6%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha interessato 1.238.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è stato seguito da 1.077.000 spettatori (5.7%), mentre Un Posto al Sole ha appassionato 1.404.000 spettatori (7.2%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.019.000 spettatori (5.4%) nella prima parte e 964.000 spettatori (4.9%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha conquistato 1.452.000 spettatori (7.5%). Su Tv8 100% Italia 348.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Chissà chi è ha raccolto 423.000 spettatori (2.2%) nella prima parte e 575.000 spettatori (2.9%) nella seconda parte.

Ascolti Tv 13/12: il pomeriggio

Su Rai1 La Volta Buona ha interessato 1.660.000 spettatori (14.4%) nella prima parte di oltre un’ora e 1.577.000 spettatori (16.9%) nella seconda parte di circa mezz’ora, mentre Il Paradiso delle Signore ha conquistato 1.691.000 spettatori (18.8%). Successivamente La Vita in Diretta è stata seguita da 1.889.000 spettatori (20.4%) nella presentazione e 2.443.000 spettatori (22.3%). L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 3.122.000 spettatori (22.8%), mentre L’Eredità ha coinvolto 4.261.000 spettatori (26.3%). Su Canale5 Beautiful ha raggiunto 2.372.000 spettatori (19.1%) e Endless Love sigla 2.500.000 spettatori (20.9%), mentre Uomini e Donne ha interessato 2.588.000 spettatori (25.2%), la striscia di Amici 1.588.000 spettatori (17.6%) e quella del Grande Fratello 1.341.000 spettatori (15.1%). Successivamente Pomeriggio Cinque ha intrattenuto 1.302.000 spettatori (13.9%) nella prima parte e 1.453.000 spettatori (13.4%) nella seconda parte. Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.354.000 spettatori (17.9%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.438.000 spettatori (22.2%).

Ascolti Tv 13/12: la mattina

Su Rai1 Tg1Mattina ha dato il buongiorno a 432.000 spettatori (11.6%), a seguire Unomattina ha intrattenuto 973.000 spettatori (20.4%) e Storie Italiane è stato seguito da 838.000 spettatori (18.3%). E’ Sempre Mezzogiorno ha conquistato 1.748.000 spettatori (18.9%). Su Canale5 Prima Pagina TG5 ha informato 566.000 spettatori (18.5%) e TG5 Mattina 1.124.000 spettatori (22.9%). A seguire Mattino Cinque News ha intrattenuto 992.000 spettatori (20.7%) nella prima parte e 809.000 spettatori (18.9%) nella seconda parte. Poi ancora Forum ha totalizzato 1.415.000 spettatori (21%).