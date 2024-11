Ascolti Tv 13/11: Finale Io Canto top, sale anche La Corrida

Nella prima serata di ieri è andata in onda la finalissima di Io Canto Generation. I giovani talenti si sono sfidati un’ultima volta a colpi di musica ed emozioni e a trionfare è stata la quattordicenne Namite Selvaggi. La Corrida di Amadeus sul Nove nonostante gli ascolti bassissimi è in leggera crescita e l’affetto del pubblico non manca di sicuro, i commenti alle strambe esibizioni dei dilettanti allo sbaraglio erano primi in tendenza nazionale sui social.

Tutti i dati relativi alla prima serata di Mercoledì 11 Novembre

Rai 1 ha mandato in onda il film Gifted – Il dono del talento, appassionando 2.189.000 spettatori (12.4%). Su Canale5 Io Canto Generation ha chiuso l’edizione conquistando 2.220.000 spettatori (17.3%). Su Rai2 l’appuntamento con Stucky interessa 1.314.000 spettatori (6.8%) Su Italia1 si ride con Checco Zalone: Sole a Catinelle è la scelta di 1.265.000 spettatori (7.3%). Su Rai3 Chi l’ha visto? informa 1.657.000 spettatori (10.1%). Su Rete4 l’approfondimento di Fuori dal Coro ottiene 670.000 spettatori (4.8%). Su La7 Una Giornata Particolare sale a 1.079.000 spettatori (6.4%). Su Tv8 l’episodio inedito di 4 Ristoranti è visto da 488.000 spettatori (2.5%) (secondo episodio in replica: 304.000 – 2.5%). Sul Nove La Corrida migliora ed è in salita: la seconda puntata diverte 1.060.000 spettatori (5.8%) nella prima parte e 766.000 spettatori (7.7%) nella seconda.

Ascolti Tv 13 Novembre: access prime time

C’è un pareggio! Nel preserale, Rai Uno e Canale 5 se la contendono per una manciata di punti, a spuntarla ieri sera è stato Gerry Scotti con La Ruota Della Fortuna, ma lo scarto con L’Eredità è praticamente impercettibile!

Su Rai 1, L’Eredità ha intrattenuto 4.140.000 spettatori (23%), dopo il TG, Affari Tuoi continua a raggiungere vette sempre più alte, con 5.828.000 spettatori (27.5%). Su Canale5 La Ruota della Fortuna pareggia con il competitor, ottenendo 3.937.000 spettatori (23.2%) e dopo l’informazione, Striscia la Notizia si ferma a 2.818.000 spettatori (13.3%).

Ascolti Tv 13 Novembre: pomeriggio

Il pomeriggio di Rai 1 si apre con La Volta Buona e colleziona 1.319.000 spettatori (13.7%). Il Paradiso delle Signore tiene incollati allo schermo 1.564.000 spettatori (18%). A seguire La Vita in Diretta conquista 2.255.000 spettatori (19.6%). Su Canale5 Beautiful appassiona 2.196.000 spettatori (18%), a seguire Segreti di Famiglia sigla 2.001.000 spettatori (17.7%). Uomini e Donne è stato la scelta di 2.377.000 spettatori (24.6%). Il daytime di Amici segna 1.707.000 spettatori (19.8%), mentre la striscia de La Talpa 1.399.000 (16.2%). My Home My Destiny tiene incollati al video 1.414.000 spettatori (16.3%). Pomeriggio Cinque intrattiene 1.534.000 spettatori (16.5%) nella prima parte e 1.712.000 spettatori (15.1%) nella seconda parte.

Ascolti Tv 13 Novembre: mattina

Su Rai 1 Unomattina dà la sveglia a 833.000 spettatori (18%)e Storie Italiane fa compagnia a 766.000 spettatori (17.7%) nella prima parte e a 857.000 spettatori (16.7%) nella seconda. A seguire E’ Sempre Mezzogiorno intrattiene 1.668.000 spettatori (17.3%). Su Canale 5 Mattino Cinque News dà il buongiorno a 948.000 spettatori (20.5%) nella prima parte e a 688.000 spettatori (16.2%) nella seconda parte. A seguire Forum ottiene 1.287.000 spettatori (18%).