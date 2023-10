Ascolti tv 13/10/23: Tale e Quale vs Titanic, chi ha vinto nettamente

La serata di venerdì 13 ottobre è stata vinta nettamente da Tale e Quale Show 13 in onda su Rai Uno, che ha ottenuto ancora una volta ottimi risultati tenendo incollati alla tv quasi 3 milioni e mezzo di spettatori e portando a casa il 22.5% di share. Mezzo flop invece per Titanic, in onda su Canale 5, che continua a interessare ma ormai cattura una fetta abbastanza ristretta di utenti: nel dettaglio 1.751.000 telespettatori e il 12.6% di share. Buon risultato anche per Quarto Grado, su Rete 4, che ha informato 1.275.000 utenti. Meno bene rispetto alla scorsa settimana invece per Crozza, sul Nove, che scende al di sotto del milione di utenti. Nulla da segnalare per quanto riguarda il resto della programmazione: in ogni caso si è rimasti abbondantemente sotto la soglia del milione di spettatori.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di venerdì 13 ottobre 2023:

Rai Uno: Tale e Quale Show ha raccolto 3.475.000 spettatori (22.5% di share);

Canale 5: Titanic ha totalizzato 1.751.000 spettatori (12.6%);

Rai Due: N.C.I.S – Supereroi ha avuto 558.000 spettatori (3.6%);

Italia 1: Xxx – Il ritorno di Xander Cage ha fatto compagnia a 878.000 spettatori (5%);

Rai Tre: Enzo Tortora – Ho voglia di immaginarmi altrove ha interessato 499.000 spettatori (2.7%);

Rete 4: Quarto Grado ha raggiunto 1.275.000 spettatori (9%);

La7: Propaganda Live ha ottenuto 877.000 spettatori (6.1%);

Tv8: Alessandro Borghese – 4 Ristoranti ha convinto 322.000 spettatori (2%);

Nove: Fratelli di Crozza ha conquistato 965.000 spettatori (5.1%).

Ascolti tv venerdì 13 ottobre 2023: preserale e access prime time

Rai Uno: Affari Tuoi è stato seguito da 4.956.000 spettatori (24.6% di share);

Rai Uno: Cinque Minuti ha interessato 4.404.000 spettatori (22.6%);

Canale 5: Striscia la Notizia ha tenuto compagnia a 2.898.000 spettatori (14.2%);

Rai Uno: Reazione a catena ha ottenuto una media di 2.930.000 spettatori (24.8%) nella prima parte e 4.286.000 spettatori (28.1%) nella seconda;

Canale 5: Caduta Libera ha intrattenuto 1.365.000 spettatori nella prima parte (13.2%) e 2.411.000 spettatori nella seconda (16.8%);

Rete 4: Stasera Italia ha totalizzato una media di 893.000 spettatori (4.5%) nella prima parte e 959.000 spettatori (4.7%) nella seconda.

La7: Otto e mezzo ha avuto 1.701.000 spettatori (8.4%);

Rai Tre: Il Cavallo e la Torre ha interessato 1.252.000 spettatori (6.3%);

Tv8: 100% Italia ha avuto 486.000 spettatori (2.4%);

Nove: Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo ha raccolto 443.000 spettatori (2.2%).

Venerdì 13 ottobre 2023 ascolti tv: il pomeriggio

Rai Uno: La Volta Buona è stato seguito da 1.361.000 spettatori (12% di share) nella prima parte e 1.293.000 nella seconda (14%) ;

Rai Uno: Il paradiso delle signore ha raccolto 1.580.000 spettatori (20%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 1.780.000 spettatori (21.1%);

Rai Due: Ore 14 ha raccolto 625.000 spettatori (5.8%);

Rai Due: Bella Ma’ ha interessato 407.000 spettatori (5%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.445.000 telespettatori (20.8%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.846.000 spettatori (24.9%);

Canale 5: Uomini e Donne è stato seguito da 2.461.000 spettatori (26.1%);

Canale 5: Il daytime di Amici ha interessato 1.528.000 spettatori (19.4%);

Canale 5: La Promessa ha avuto un netto di 1.574.000 spettatori (20.7%);

Canale 5: Pomeriggio 5 ha fatto compagnia a 1.115.000 spettatori nella prima parte (15.4%) e 1.131.000 (13.8%) nella seconda.

Ascolti tv della mattina di venerdì 13 ottobre 2023