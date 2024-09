Ascolti tv 13/09: Tim Music Awards vs Endless Love. Chi ha vinto

La serata di ieri, sabato 7 settembre, è stata vinta dalla prima puntata di Tim Music Awards (Rai Uno): lo show musicale condotto da Vanessa Incontrada e Carlo Conti ha infatti catturato l’attenzione di ben 2.250.000 spettatori (17.2% di share). Numeri che fanno ben sperare sulla buona riuscita del secondo appuntamento della manifestazione musicale che andrà in onda questa sera, sabato 14 settembre. Tra i tanti ospiti che saliranno sul palco nel corso della serata ci saranno anche Alessandra Amoroso, Anna, Annalisa e Big Mama.

Dall’altro lato, si difende bene Mediaset che con la messa in onda di una nuova puntata della serie tv turca Endless Love (Canale 5), si è aggiudicata l’attenzione di 2.214.000 utenti (14.3%). Per concludere, la prima puntata della sedicesima edizione di Quarto Grado (Rete 4) si è classificata al terzo posto del podio portandosi a casa il favore di 1.232.000 italiani (9.4%).

Ascolti venerdì 13 settembre: preserale e access prime time

Per quanto riguarda la fascia dell’access prime time, Affari Tuoi (Rai Uno), nella serata di ieri ha infatti incollato allo schermo 4.053 spettatori (21.3%). Un dato in discesa rispetto alla serata precedente ma che comunque rimane sopra la barriera dei 4 milioni di utenti. Niente male per essere solo la seconda settimana di Stefano De Martino alla guida dello storico game show. Prima di Affari Tuoi, la nuova puntata di Cinque Minuti, condotto da Bruno Vespa, ha interessato 3.693.000 utenti (20.5%), mentre su Canale 5 Paperissima Sprint si è fermata a 2.651.000 spettatori (14%).

Passando invece alla fascia del pre-serale, la vittoria è andata ancora una volta al game show estivo di Pino Insegno: la nuova puntata di Reazione a Catena (Rai Uno) ha infatti divertito e intrattenuto ben 2.114.000 spettatori (18.6%) nella prima parte e 3.231.000 (22.2%) nella seconda. La concorrenza si è dovuta invece accontentare di numeri decisamente più bassi: su Canale5 La Ruota della Fortuna, condotto da Gerry Scotti, ha registrato 1.587.000 utenti (15.2%) nella prima parte e 2.473.000 (18.1%) nella seconda.

Ascolti venerdì 13 settembre: il pomeriggio

Per concludere, veniamo all’analisi dei dati relativi agli ascolti dei programmi andati in onda nel corso del pomeriggio. Su Rai Uno, La Volta Buona ha intrattenuto 1.378.000 spettatori (12.1%) nella prima parte e 1.299.000 (13.5%) nella seconda. A seguire, Il Paradiso delle Signore ha conquistato l’attenzione di 1.250.000 utenti (15.1%), mentre La Vita in Diretta ha informato e interessato 1.508.000 italiani (18.6%) nella prima parte e 1.847.000 (20.4%) nella seconda.

Per quanto riguarda Mediaset, si conferma il grande successo delle soap opera: su Canale 5, Beautiful ha totalizzato 2.235.000 spettatori (18.8%), Endless Love ha invece registrato 2.062.000 utenti (18.5%) e, per concludere, la nuova puntata di My Home My Destiny ne ha intrattenuti 1.789.000 (18.4%). Infine, La Promessa ha fissato l’asticella a 1.521.000 telespettatori (18.1%). A seguire, la nuova puntata di Pomeriggio Cinque, condotto da Myrta Merlino, ha informato 1.083.000 utenti (13.3%) nella prima parte e 1.065.000 (11.9%) nella seconda.

Numeri che si confermano ancora una volti bassi, soprattutto se si vanno a confrontare con quelli registrati da Simona Branchetti, alla quale era stata affidata la conduzione di Pomeriggio Cinque News nel corso dell’estate. Insomma, non si può certo dire che la situazione del noto programma di informazione e intrattenimento di Canale 5 non sia in bilico: una condizione che, come previsto, non ha fatto altro che peggiorare con il ritorno di Alberto Matano con La Vita in Diretta.