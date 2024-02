Ascolti tv 13/02/24: Mameli vs Le Iene, chi è calato. Tutti i dati

Nella prima serata di martedì 13 febbraio 2024 a trionfare è la seconda e ultima puntata di Mameli – Il Ragazzo che Sognò l’Italia (Rai Uno), che vede più di 3,3 milioni di spettatori e uno share del 19%. La fiction Rai cala rispetto alla serata di lunedì 12, dove gli utenti intrattenuti erano stati più di 4,2 milioni e lo share del 23.5%. Secondo posto per l’incontro di Champions League: Lipsia-Real Madrid (Canale Cinque): sono 2.486.000 gli spettatori sintonizzati e 12.4% lo share registrato. Il gradino più basso del podio se lo aggiudica Le Iene (Italia Uno), che registra un buon 11.2% di share e intrattiene oltre 1,5 milioni di spettatori. Bene anche DiMartedì (La7) di Giovanni Floris con l’8.2%. Leggera crescita per Mad in Italy (Rai Due) rispetto alla giornata di lunedì.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di martedì 13 febbraio 2024:

Rai Uno: Mameli – Il Ragazzo che Sognò l’Italia ha raccolto 3.310.000 telespettatori (19% di share);

Canale 5: Champions League: Lipsia-Real Madrid ha totalizzato 2.486.000 spettatori (12.4%);

Rai Due: Mad in Italy ha avuto 752.000 spettatori (4.5%);

Italia 1: Le Iene ha fatto compagnia a 1.574.000 spettatori (11.2%);

Rai Tre: A modo mio – Patty Pravo ha intrattenuto 711.000 spettatori (3.7%);

Rete 4: È Sempre Cartabianca ha raggiunto 677.000 spettatori (4.8%);

La7: DiMartedì ha convinto 1.366.000 spettatori (8.2%);

TV8: Io prima di te ha conquistato 541.000 spettatori (3.1%);

Nove: Sono nata il 23 ha ottenuto 557.000 spettatori (3.1%).

Ascolti tv martedì 13 febbraio 2024: preserale e access prime time

Affari Tuoi registra 5,6 milioni di spettatori e batte Striscina la Notizina. Ancora bene L’Eredità contro Avanti un Altro!

Canale 5: Striscina la Notizina ha convinto 3.245.000 persone (15.3% di share);

Rai Uno: Cinque Minuti ha interessato 4.769.000 spettatori (22.8%);

Rai Uno: Affari Tuoi ha intrattenuto 5.600.000 spettatori (25.9%);

Rai Uno: L’Eredità è stato seguito da 3.626.000 spettatori (25%) nella prima parte e nella seconda da 4.786.000 spettatori (27.4%);

Canale 5: Avanti un Altro! ha ottenuto 1.963.000 telespettatori (14.4%) nella prima parte e ne ha avuti 3.626.000 (20%) nella seconda;

Rai Tre: Il cavallo e la torre ha avuto 1.752.000 spettatori (8.2%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.726.000 spettatori (7.9%);

Rete Quattro: Prima di Domani ha informato 762.000 spettatori (3.5%);

La7: Otto e Mezzo ha informato 1.740.000 spettatori (8%);

Tv8: 4 Ristoranti ha ottenuto 346.000 telespettatori (1.9%);

Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha registrato 562.000 telespettatori (3%).

Ascolti tv martedì 13 febbraio 2024: il pomeriggio

Terra Amara ancora sopra i 3 milioni di spettatori. Alberto Matano e La Vita in Diretta vincono in scioltezza contro Pomeriggio Cinque di Myrta Merlino.

Rai Uno: La volta buona è stato seguito da 1.709.000 spettatori (13.5% di share) nella prima parte e da 1.646.000 utenti (15.6%) nella seconda;

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha intrattenuto 1.777.000 spettatori (18.9%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 2.024.000 spettatori (21.3%) nella prima parte e 2.548.000 utenti (22.6%) nella seconda;

Rai Due: Ore 14 ha raccolto 706.000 spettatori (5.9%);

Rai Due: BellaMa’ ha interessato 572.000 spettatori (5.8%);

Canale 5: Amici ha intrattenuto 2.034.000 spettatori (21.5%);

Canale 5: Uomini e Donne è stato seguito da 2.670.000 spettatori (24.8%);

Canale 5: Terra Amara ha intrattenuto 3.056.000 spettatori (24%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.793.000 telespettatori (20.9%);

Canale 5: La Promessa ha ottenuto 1.688.000 spettatori (18.5%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto un ascolto medio di 1.416.000 spettatori (14.9%) nella prima parte e di 1.351.000 utenti (12.3%) nella seconda.

Ascolti tv della mattina di martedì 13 febbraio 2024

Bene Fiorello, con Viva Rai 2 che registra il 22.5% di share.