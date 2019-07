Ascolti Tv 12 luglio 2019: La sai l’ultima perde contro Albano e Romina

Ascolti Tv venerdì 12 luglio 2019: Albano e Romina conquistano… anche in replica! La Rai vince contro Canale 5

Albano e Romina piacciono sempre (anche in replica) e gli ascolti Tv ce ne danno la conferma. Ieri 12 luglio 2019, Signore e signori Albano e Romina Power è riuscito ad avere la meglio su una puntata inedita de La sai l’ultima, programma condotto quest’anno da Ezio Greggio. Romina e Albano insieme sono sempre una garanzia e la Rai lo sa bene: la loro trasmissione ha raccolto davanti al video ben 2.283.000 telespettatori, pari al 15.5% di share; un ottimo risultato, considerato che non è la prima volta che questo show va in onda. Qualche spettatore in meno, invece, per La sai l’ultima: 2.175.00 e 14.8% di share.

Paperissima Sprint non riesce a trionfare, grandi ascolti per Techetechetè

Nella serata di ieri, inoltre, La vendetta della sposa (Rai 2) ha raggiunto il 6.7% di share (1.178.000 telespettatori) mentre Delitto perfetto di Rete 4 il 5.1% di share (823.000 telespettatori). Sempre buoni ascolti, nella fascia Access Prime Time, per Techetechetè: 3.292.000 spettatori e 18.8% di share; non male Paperissima Spint Estate col suo 15.2% di share: ha divertito 2.664.000 spettatori. Un posto al sole ha tenuto incollati al piccolo schermo 1.302.000 telespettatori (7.4% di share).

Caduta Libera non ce la fa, le repliche di Don Matteo una garanzia: ascolti Tv 12 luglio

Un’altra vittoria per Reazione a catena, che ha ottenuto il 25% di share contro il 18.7% di Caduta Libera (3.415.000 telespettatori contro i 2.453.000 della trasmissione condotta da Gerry Scotti). Bene Il Segreto nel Daytime Pomeriggio col 19.1% di share (1.909.000 spettatori) e La vita in diretta Estate col 12% di share (1.316.000 spettatori); 10.7% di share per Io e te mentre 17.6% per Una vita. Ancora buoni risultati per le repliche di Don Matteo che, ieri, ha raggiunto 1.629.000 telespettatori col secondo episodio.