Ascolti tv 12 dicembre: vince All Together Now, risale Detto Fatto

Ascolti tv giovedì 12 dicembre 2019: All Together Now batte Io ricordo, Piazza Fontana

All Together Now ha vinto la sfida degli ascolti tv di giovedì 12 dicembre 2019. La seconda puntata del programma musicale condotto da Michelle Hunziker ha appassionato 2.570.000 telespettatori con il 14.15% di share. Male Io ricordo, Piazza Fontana su Rai Uno: la docu-fiction con protagonista Giovanna Mezzogiorno è stata seguita solo da 2.406.000 spettatori con il 10.49% di share. Su Tv8 la finale di X Factor ha ottenuto il 2.9% con 622.000 spettatori. Nel pomeriggio di ieri si è registrato un buon risultato per Detto Fatto, che è risalito grazie all’assenza di Caterina Balivo su Rai Uno. Vieni da me non è andato in onda per lasciare spazio ad uno speciale su piazza Fontana e molti telespettatori hanno preferito seguire Bianca Guaccero su Rai Due.

Bianca Guaccero ringrazia per gli ascolti tv di Detto Fatto

Giovedì 12 dicembre 2019 Detto Fatto è stato seguito da più di un milione di persone con l’8,15% di share. Numeri che hanno spinto la padrona di casa Bianca Guaccero a ringraziare il suo pubblico su Instagram. “Le parole non bastano mai per ringraziare le persone che ci seguono!!! Ieri 8,1 con oltre un milione di spettatori! Grazie siete fantastici!”, ha scritto la conduttrice e attrice pugliese.

Ascolti tv: La vita in diretta viene battuta da Geo su Rai 3

Non decolla, invece, La vita in diretta: giovedì 12 dicembre è stata battuta di nuovo da Geo su Rai 3. Il programma di Lorella Cuccarini non è andato oltre il 13,81% mentre quello di Sveva Sagramola ha raggiunto il 14.01%. Stabile Barbara d’Urso: Pomeriggio 5 è stato seguito da oltre due milioni di persone con il 17.34%.