Ascolti tv 12 aprile 2020, Jesus batte tutti: dati Fazio e Il Papa buono

Ascolti tv 12 aprile 2020, stravince Jesus su Rai 1 contro Che tempo che fa e Il Papa buono

La prima serata di domenica 12 aprile 2020 vede vincere gli ascolti televisivi il film Jesus su Rai 1, contro Il Papa buono su Canale 5 e Che tempo che fa su Rai 2. Quella di quest’anno è sicuramente la Pasqua più strana che il mondo abbia mai vissuto negli ultimi anni. A causa della diffusione del Coronavirus, gli italiani sono stati costretti a trascorrere la festività in casa, senza poter avere la possibilità di scambiarsi gli auguri con i propri cari. Ed ecco che i telespettatori si sono ritrovati a intrattenersi proprio davanti al piccolo schermo, grazie alla messa in onda di vari film dedicati proprio alla festività pasquale. In particolare, stiamo parlando del film Jesus, che ha raccolto di fronte alla tv ben 4.355.000 di telespettatori, registrando uno share del 15%. Dall’altra parte, Il Papa buono ha invece intrattenuto 3.206.000, con uno share del 12.5%. Per entrambi i film vediamo dati di ascolti abbastanza alti, ma a vincere la prima serata è sicuramente la pellicola di Roger Young, che racconta la vita di Gesù.

Dati Ascolti tv 12 aprile 2020: Domenica In, pareggio per Rai 1 e Canale 5 nell’access prime time

Jesus ha trionfato nella prima serata di domenica 12 aprile 2020, mentre Fabio Fazio con Che tempo che fa ha intrattenuto 3.032.000 di telespettatori (10.4%) e con Che tempo che fa – Il tavolo ha tenuto incollati al piccolo schermo 2.035.000 di telespettatori (9.2%). Su Italia Uno, invece, In..Tolleranza zero ha catturato l’attenzione di 2.341.000 di telespettatori, registrando uno share dell’8.5%. Intanto, nel pomeriggio di questa domenica, Mara Venier ha tenuto compagnia con Domenica In a 3.340.000 spettatori (17.6%) nella prima parte e 2.810.000 di telespettatori (15.7%) nella seconda. L’access prime time della giornata di Pasqua vede invece un pareggio tra Music for Hope su Rai 1 con 4.674.000 di telespettatori (16%) e Paperissima Sprint su Canale 5 con 4.671.000 di telespettatori (16%). Su La7, invece, Speciale Non è l’arena ha registrato uno share del 4.1% con la presenza di 1.200.000 di telespettatori.

Preserale domenica 12 aprile 2020, Ascolti tv: L’Eredità e Avanti un altro

I dati del preserale vedono L’Eredità – La sfida registrare un ascolto medio di 2.482.000 telespettatori (13.5%) e L’Eredità 4.248.000 di telespettatori (17.7%). Invece, su Canale 5, Avanti il Primo! ha catturato l’attenzione di 2.270.000 di telespettatori (11%) e Avanti un Altro! 3.807.000 (16.3%).