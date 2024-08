Ascolti Tv 12/8, il dopo Olimpiadi: a parità di repliche vince Canale5

Nella prima giornata post Olimpiadi è dura riprendere le solite abitudini estive senza rifugiarsi nell’adrenalina dello sport. Nella serata di ieri, lunedì 12 agosto, a suon di repliche dei programmi invernali, ha vinto “Zelig” su Canale 5 con il 15.5% di share, battendo RAI1 con “Nero a metà”.

Lunedì 12 agosto 2024, su Rai1 Nero a Metà in replica ha interessato 1.531.000 spettatori pari al 12.6% di share. Su Canale5 – dalle 21:12 alle 0:01 – la replica di Zelig ha conquistato 1.740.000 spettatori con uno share del 15.5% (By Night: 1.111.000 – 18.6%). Su Rai2 il primo appuntamento con la terza stagione di CSI: Vegas intrattiene 481.000 spettatori pari al 3.8% (nel dettaglio primo episodio: 570.000 – 4.1%; secondo: 499.000 – 3.8%, terzo: 391.000 – 3.5%). Su Italia1 l’incontro di Coppa Italia Cagliari-Carrarese ha incollato davanti al video 731.000 spettatori pari al 5.8%. Su Rai3 Kilimangiaro Estate segna 687.000 spettatori e il 5.5%. Su Rete4 – dalle 22:07 alle 0.30 – Ufficiale e Gentiluomo totalizza un a.m. di 491.000 spettatori (5.4%). Su La7 Roma di piombo: Diario di una lotta raggiunge 295.000 spettatori e il 3.6%. Su Tv8 Operation Fortune ottiene 387.000 spettatori con il 3.3%. Sul Nove Karate Kid II: La storia continua raduna 230.000 spettatori (%2).

Ascolti access prime time e preserale

Rai1 invece con Teche riprende spazio grazie alla fine delle olimpiadi e all’inizio anticipato rispetto a Paperissima.

Su Rai1 – dalle 20:43 alle 21:26 – Techetechetè ha ottenuto 2.498.000 spettatori con il 17.7%. Su Canale5 – dalle 20:44 alle 21:09 – Paperissima Sprint raccoglie 2.095.000 spettatori pari al 14.7%. Su Italia1 Coppa Italia Live raduna 395.000 spettatori (2.8%). Su Rai3 Caro Marziano è visto da 683.000 spettatori (5.1%) e Un Posto al Sole – Le Storie appassiona 778.000 spettatori (5.5%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 693.000 spettatori e il 5% nella prima parte, 764.000 spettatori e il 5% nella seconda parte

Nel preserale invece troviamo TGR al 16.8%

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.812.000 spettatori pari al 19.3% mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.520.000 spettatori pari al 22.7%. Su Canale5, in replica, The Wall – Protagonisti ha intrattenuto 1.278.000 spettatori (14.3%) mentre The Wall ha convinto 1.713.000 spettatori (16%). Su Rai2 l’appuntamento con NCIS Los Angeles raccoglie 321.000 appassionati pari al 3.1% mentre SWAT 435.000 pari al 3.5%. Su Italia1 l’incontro di Coppa Italia Lecce-Mantova sigla 385.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.962.000 spettatori (16.8%). A seguire Blob segna 714.000 spettatori (5.6%). Su Rete4 Terra Amara interessa 467.000 spettatori (3.7%). Su La7 Padre Brown raduna 112.000 spettatori pari all’1.1%.

Ascolti del pomeriggio

Su Rai 1 Un passo dal cielo 1.168.000, 12,38%; Estate in diretta nel segmento Start 972.000, 12,99%, nella presentazione 1.438.000, 18,69%, e nel programma 1.513.000, 18,98%. Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 372.000, 3,47%, e 333.000, 3,64%. Su Rai 3 In Cammino Tra Arte e Fede 413.000, 4,80%; Il Provinciale .000, %, Di là dal fiume e tra gli alberi 375.000, 4,93%; Overland 535.000, 6,92%, Geo magazine 834.000, 10,16%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 1.813.000 telespettatori, share 15,95%, The Family 1.670.000, 15,99%; La promessa un netto di 1.264.000, 15,67%; Pomeriggio Cinque News nella prima parte 1.032.000, 13,37%, nella seconda 854.000, 10,93% e nei saluti 913.000, 10,87%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 447.000 telespettatori, 3,96%, mentre Due uomini e mezzo 178.000, 2,31%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 618.000 telespettatori, 6,11% di share;