Ascolti tv 12/7: Tim Summer, Rosa della Vendetta e Merkel. I tonfi

Ascolti tv prime time di venerdì 12 luglio 2024 – Tim Summer Hits (Rai Uno) è stato il programma più visto con un ascolto medio di 2.121.000 spettatori, 17.3% di share. Poco sotto La Rosa della Vendetta (Canale Cinque) con 2.083.000 utenti (16%). Da segnalare che l’evento musicale condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu continua a perdere pubblico: la prima puntata del 28 giugno 2024 ha avuto 2.670.000 spettatori (19.2%), la seconda del 7 luglio 2.348.000 utenti (18.4%) e la terza, come poc’anzi, scritto, 2.1 milioni (16%). In quindici giorni sono quindi stati persi per strada oltre 500mila utenti, un tonfo non da poco.

Tornando alla prima serata del 12 luglio, tiepido esordio su Rai Due per Miss Merkel con 592.000 spettatori (4.4%). Bene su Italia Uno Prey: La Grande Caccia che ha raggiunto 1.004.000 utenti (7.3%). Su Rai Tre la Diamond League di Atletica Leggera ha conquistato 725.000 spettatori (5.1%). A seguire Marx, in picchiata, con soli 212.000 persone radunate (1.8%). Buoni dati su Rete Quattro per Quarto Grado – Le Storie che ha raccolto 855.000 spettatori (7.7%). Briciole per Giovanna d’Arco (La7), I Delitti del Barlume: il battesimo di Ampelio (Tv8) e Migliori Fratelli di Crozza (Nove), con rispettivamente 378.000 spettatori (3.2%), 277.000 spettatori (3%) e 372.000 spettatori (2.7%).

Access Prime Time e Preserale: ascolti tv

Nell’access prime time Techetchetè (Rai Uno) di poco sopra a Paperissima Sprint (Canale Cinque). Il primo ha intrattenuto 2.508.000 spettatori (17.5%), il secondo 2.322.000 utenti (16.1%). L’ammiraglia della tv di Stato avanti anche nella fascia preserale, con Reazione a Catena – L’Intesa Vincente che ha convinto 1.989.000 utenti (20.7%) nella prima parte e 2.873.000 spettatori (24.8%) nella seconda. In replica, Caduta Libera ha fatto giocare 1.277.000 persone (14.3%) nella prima parte e 1.751.000 utenti (15.8%) nella seconda. Rai Uno, dunque, continua a vincere sia nell’access sia nel preserale, come accaduto durante tutto l’anno con la messa in onda de L’Eredità e di Affari Tuoi.

Ascolti tv del pomeriggio di venerdì 12 luglio 2024

Poco da segnalare nel pomeriggio. Solito dominio nelle prime ore da parte di Canale Cinque. Beautiful ha raggiunto 2.108.000 telespettatori (19.2%), Endless Love ne ha avuti 2.048.000 (20.1%), The Family ne ha conquistati 1.581.000 (17.7%) e La promessa ne ha raccolti 1.341.000 (17%). Staccato su Rai Uno Un passo dal cielo con 1.098.000 spettatori (11.6%) e 975.000 utenti (12.3%). Come al solito Rai Uno mette la freccia con Estate in Diretta che ha informato 1.543.000 utenti (19.30%). Sempre dietro Pomeriggio Cinque News che ha interessato nella prima parte 1.073.000 spettatori (13.9%), nella seconda 1.034.000 utenti (13.20%) e nei saluti 979.000 persone (11.6%).