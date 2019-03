Ascolti TV 11 marzo 2019, l’Isola recupera: in calo Il Nome della Rosa

By

Ascolti TV lunedì 11 marzo 2019, l’Isola dei famosi recupera: Il Nome della Rosa in calo ma rimane il programma più visto della prima serata

L’Isola dei famosi recupera terreno e, dopo il flop di ascolti delle scorse settimane, con la puntata di ieri sera è riuscita a portare a casa un buon risultato. Il reality show condotto da Alessia Marcuzzi è stato visto da quasi 3 milioni di telespettatori ieri, pari ad uno share del 17,3%. Il programma più visto della prima serata, comunque, è stato – di nuovo – Il Nome della Rosa. La fiction di Rai 1, pur registrando un calo rispetto alla prima puntata, è stata seguita ieri da più di 4 milioni e 700 mila persone, raggiungendo una percentuale di share uguale a circa il 19,8%. Buon risultato anche per Made in Sud che, con il suo secondo appuntamento su Rai 2, ha raccolto davanti allo schermo circa 2 milioni di telespettatori, pari al 9,6% di share.

Ascolti TV lunedì 11 marzo 2019: i programmi più visti della prima serata

Come è facile intuire dai dati Auditel riportati sopra, volendo fare una classifica delle trasmissioni più viste della prima serata, sul podio troviamo: al primo posto Il Nome della Rosa su Rai 1, al secondo l’Isola dei famosi su Canale 5 e al terzo Made in Sud su Rai 2. Il pubblico da casa, ancora una volta, ha preferito la fiction al reality show che, comunque, dopo gli ascolti bassi registrati nelle scorse settimane, può tornare a tirare un sospiro di sollievo oggi. La resa dei conti dopo il caso Corona – Fogli ha sicuramente contribuito a risollevare le sorti del programma che, in ogni caso, si deve accontentare di nuovo del secondo posto questa settimana.

Isola dei famosi chiude: questa sarà l’ultima edizione del reality

Pare che le polemiche che quest’anno hanno contraddistinto l’Isola dei famosi, insieme al calo degli ascolti, abbiano spinto i vertici Mediaset a non confermare il reality show il prossimo anno (per saperne di più clicca qui). Questa, dunque, sarà l’ultima edizione.