Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda martedì 11 gennaio 2022

Ascolti tv e share del Prime Time di martedì 11 gennaio 2022 – Meraviglie – La Penisola dei tesori di Alberto Angela, in onda su Rai Uno, protagonista di un crollo negli ascolti. Due settimane fa aveva intrattenuto 3.4 milioni di utenti, la scorsa puntata 3.6 (17% di share), mentre ieri ne ha convinti 2.894.000, con uno share in picchiata al 13.7%. Sissi, su Canale Cinque, cresce negli ascolti e conquista la prima serata: 3.201.000 di utenti, shara al 14.7% (sette giorni fa aveva convinto 2.994.000 utenti).

Ancor un buon risultato per lo show di Enrico Brignano proposto da Rai Due: Un’Ora Sola Vi Vorrei – Homemade Edition ha raccolto quasi 1.5 milioni di spettatori. Back to School, Italia Uno, in calo rispetto alla puntata di esordio: ieri ha registrato 1.430.000 utenti (7.7% di share. Ci si aspettava qualcosa di più). La scorsa settimana lo share fu al 9.8% e gli spettatori 1.9 milioni.

Da segnalare anche il vistoso calo di Bar Stella, show di Stefano De Martino in onda in seconda serata su Rai Due: 503.000 utenti (4.3%). Nella prima puntata il programma aveva intrattenuto 864.000 spettatori, mentre nella seconda ne aveva raccolti 817.000.

Di seguito tutti i dati relativi alla prima serata:

Rai 1: Meraviglie – La Penisola dei tesori ha raccolto 2.894.000 spettatori (13.7%).

Rai 2: Un’Ora Sola Vi Vorrei – Homemade Edition ha interessato 1.479.000 spettatori (6.4%).

Rai 3: Cartabianca ha catturato l’attenzione di 1.009.000 spettatori (5%).

Canale 5: Sissi ha convinto 3.201.000 spettatori (14.7%).

Italia 1: Back to School ha intrattenuto 1.430.000 spettatori (7.7%).

Rete 4: Fuori dal Coro è stato visto da 981.000 spettatori (5.7%).

La7: diMartedì ha incollato innanzi al teleschermo 1.279.000 spettatori (6.2%).

Tv8: Come Salvare il Natale ha raccolto 360.000 spettatori (1.6%).

Nove: La rapina perfetta ha convinto 458.000 spettatori (2.1%).

Ascolti tv martedì martedì 11 gennaio 2022: access prime time e preserale

I soliti ignoti di Amadeus continuano a volare negli ascolti. Ieri hanno infranto il muro dei 5.5 milioni di utenti. Da segnalare la prima sfida tra L’Eredità di Flavio Insinna e Avanti un altro di Paolo Bonolis (lunedì non c’è stata la gara sugli ascolti poiché Rai Uno ha trasmesso la conferenza stampa di Mario Draghi). Ad avere nettamente la meglio è stata la tv pubblica.

Rai Uno: I soliti ignoti – Il ritorno ha conquistato 5.565.000 spettatori (22.3%).

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 3.902.000 spettatori (15.6%).

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 ha raccolto 4.122.000 spettatori (23.2%) mentre L’Eredità ha avuto un ascolto medio di 5.272.000 spettatori (25.8%).

Canale 5: Avanti il primo ha registrato 2.979.000 spettatori (17.5%) mentre Avanti un altro! ne ha avuti 3.839.000 (19.4%).

Ascolti tv del pomeriggio di martedì 11 gennaio 2022

Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha coinvolto 2.234.000 spettatori (15.7%).

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.996.000 spettatori (16.6%).

Rai Uno: La Vita in Diretta ha raccolto 2.701.000 spettatori (18.6%).

Rai Due: Detto Fatto ha avuto 571.000 spettatori (4.7%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.665.000 spettatori (17.3%).

Canale 5: Una vita ha conquistato 2.642.000 spettatori (17.8%).

Canale 5: Uomini e Donne ha catturato l’attenzione di 2.742.000 spettatori (20.9%)

Canale 5: Amici di Maria De Filippi ha ottenuto 2.371.000 spettatori (20.1%).

Canale 5: Daytime Grande Fratello Vip ha interessato 2.067.000 spettatori (17.1%).

Canale 5: Love is in the air ha avuto un ascolto medio di 1.885.000 spettatori (15%).

Canale 5: Pomeriggio Cinque News ha fatto compagnia a 1.869.000 spettatori (12.8%).

Ascolti Tv della mattina di martedì 11 gennaio 2022