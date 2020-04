Ascolti tv 11 aprile 2020 veglia del Papa, Ciao Darwin e Verissimo: i dati

Ascolti tv sabato 11 aprile 2020, la veglia pasquale di papa Francesco e i dati di Verissimo con Giulia e Andrea

Gli ascolti tv tornano oggi, domenica di Pasqua, e riguardano sabato 11 aprile 2020. Ieri è andata in onda su Rai 1 la Veglia Pasquale nella Notte Santa celebrata da Papa Francesco ha conquistato 5.643.000 di spettatori pari al 18.8% di share. Un reale confronto non può essere fatto con Ciao Darwin, di cui troverete comunque i dati procedendo nella lettura. Un’analisi merita invece Verissimo – Le Storie, che ieri ha mandato in onda i video saluti di Giulia De Lellis e Andrea Damante, la coppia più chiacchierata del momento. Saranno riusciti a sollevare gli ascolti? Non proprio, perché Verissimo è rimasto pressoché stabile: ieri è stato seguito da 2.042.000 spettatori con il 12.8% di share; la settimana scorsa erano invece 2.044.000 spettatori con l’11.9%. Ieri dunque un punto di share in più, ma di certo non possiamo parlare di boom. Prima di lasciarvi a tutti gli ascolti tv di sabato 11 aprile 2020, vi auguriamo una buona e serena Pasqua!

Gli ascolti tv della prima serata di sabato 11 aprile 2020, tutti i dati

Rai 1 – Speciale Porta a Porta – Veglia di Resurrezione: 2.504.000 di spettatori e l’11.7% di share;

Canale 5 – Ciao Darwin – Terre Desolate: 4.372.000 di spettatori e il 17.1% di share;

Rai 2 – Valerian e la Città dei Mille Pianeti: 1.597.000 di spettatori e il 5.6% di share;

Rai 3 – The Young Victoria: 1.165.000 di spettatori e il 4.2% di share;

Rete 4 – Speciale Stasera Italia: 929.000 spettatori e il 3.2% di share;

Italia 1 – Vita da Giungla: Alla Riscossa! – Il Film: 1.225.000 di spettatori e il 4.1% di share;

La7 – I Tartassati: 661.000 spettatori e il 2.3% di share;

TV8 – Agente 007 – L’Uomo dalla Pistola d’Oro: 467.000 spettatori e l’1.7% di share;

Nove – La Passione dei Cristo: 723.000 spettatori e il 2.6% di share.

Ascolti tv 11 aprile 2020, i dati dei principali programmi del pomeriggio e del preserale