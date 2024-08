Ascolti Tv 11/8: Pallavolo da record! Parigi 2024 chiude bene. I dati

Si sono concluse anche queste Olimpiadi! Parigi 2024 dopo una serie di gaffe e polemiche senza precedenti per la manifestazione sportiva ha chiuso ufficialmente i battenti con una cerimonia a stelle e strisce (con tanto di Tom Cruise portabandiera) per passare il testimone agli USA. La cerimonia di chiusura è stato ovviamente lo spettacolo più visto della prima serata.

Tutti i dati relativi alla prima serata di domenica 11 Agosto

Su Rai 1 continuano le repliche di Mina Settembre 2, che ottengono 1.322.000 spettatori (10.6%) . Su Rai2 la Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi di Parigi 2024, domina sulla prima serata con 2.801.000 spettatori (23.4%) Su Rai3 le inchieste di FarWest fanno appena 505.000 spettatori (3.9%). Rete4 propone per l’ennesima volta Braveheart con Mel Gibson, che ottiene 427.000 spettatori (4.2%). Su Canale5 la fiction turca Segreti di Famiglia ha i suoi appassionati, ben 1.458.000 spettatori (12%). Su Italia1 la partita di Coppa Italia – Torino-Cosenza è un flop clamoroso: 517.000 spettatori (4%). La7 propone il film Caccia al ladro che incolla allo schermo solo 299.000 spettatori (2.4%). Su Tv8 Italia’s Got Talent convince 302.000 spettatori (2.5%). Sul Nove Little Big Italy fa 336.000 spettatori (2.6%).

Ascolti Tv Domenica 11 Agosto: access prime time

Reazione a Catena su Rai Uno continua il suo primato nel preserale, con 2.316.000 spettatori (19.9%) A seguire, c’è il crollo su Techetechetè Extra con 1.760.000 spettatori (12.7%). Su Rai 2 va in onda l’ultima puntata delle Notti Olimpiche che ottiene 1.607.000 spettatori (13%). Su Canale5 The Wall ha fatto giocare 1.561.000 spettatori (13.7%). A seguire, Paperissima Sprint raccoglie 1.953.000 spettatori (14.3%).

Ascolti Tv Domenica 11 Agosto: il pomeriggio

La domenica pomeriggio di ieri si è tinta di azzurro e oro. Le ragazze della Pallavolo hanno portato a casa il primo oro alle Olimpiadi! Regine sul campo e di ascolti, hanno incollato col fiato sospeso il 40% degli spettatori italiani!

Continua il flop de Il Meglio di Domenica In su Rai Uno, con 752.000 spettatori (5.7%). Male anche Un’Estate Italiana con 629.000 spettatori (6.2%). Convincono sempre di più le soap opera su Canale5: Beautiful incolla allo schermo 1.440.000 spettatori (10.4%), My Home My Destiny appassiona 1.260.000 spettatori (10.1%) e La Promessa fa il picco: 1.305.000 spettatori (13.5%). Su Rai2 la finale di Pallavolo femminile USA-Italia ha tenuto con il fiato sospeso ben 5.550.000 spettatori (40.3%)

Ascolti Tv Domenica 11 Agosto: la mattina

Su Rai Uno Vista Mare ottiene 647.000 spettatori (11.1%). Rai 2 si piazza sempre in prima posizione con le Olimpiadi di Parigi 2024, appassionando 1.458.000 spettatori (25.3%). Su Canale 5 non male le Le Storie di Melaverde , con 563.000 spettatori (8.2%) nella prima parte e 792.000 spettatori (10.3%) nella seconda parte, mentre Melaverde a seguire ottiene ben 1.406.000 spettatori (13.9%)