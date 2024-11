Ascolti tv 11/11: L’Amica Geniale-La Talpa, chi ha perso nettamente

Ascolti tv prime time di lunedì 11 novembre 2024 – Vittoria netta per Rai 1 che ha proposto la prima puntata de L’Amica Geniale – Storia della Bambina Perduta: la fiction ha intrattenuto 3.682.000 spettatori pari al 21.1% di share (primo episodio: 3.968.000 – 20.2%, secondo: 3.332.000 – 22.6%). Probabilmente ai piani alti di Viale Mazzini ci si aspettava un bottino più consistente. Su Canale 5 in calo La Talpa – Who is the Mole, che già nella prima puntata non aveva raccolto numeri entusiasmanti: ieri è finita sotto la soglia dei 2 milioni, intercettando 1.917.000 utenti con uno share del 12.5%. Rispetto alla scorsa settimana (2.250.00 – 14%) si sono persi oltre 300mila utenti.

Terzo gradino del podio per Italia 1 che con The Great Wall ha radunato 1.203.000 spettatori (6.7%). Bene anche Rai 2: la replica di Boss in Incognito ha convinto 1.041.000 spettatori (5.8%). Non male anche La7 in grado, con La Torre di Babele, di interessare 955.000 utenti (4.9%). Di poco sotto Tv8: GialappaShow, con la co-conduzione di Mara Maionchi, ha avuto 845.000 spettatori (4.9%).

Su Rai 3 continua a faticare Massimo Giletti: il talk Lo Stato delle Cose ha informato 762.000 spettatori (4.7%). Quasi gli stessi numeri ottenuti da Rete 4 con Quarta Repubblica che ha raggiunto 714.000 utenti (5%). A chiudere sul Nove Little Big Italy che ha appassionato 390.000 spettatori (2%), mentre il segmento finale di 4 minuti Il Vincitore ne ha avuti 316.000 (2.1%).

Access Prime Time e Preserale: volano De Martino, Liorni e Scotti

Vola Affari Tuoi di Stefano De Martino su Rai 1 che si avvicina vertiginosamente ai sei milioni di utenti, raccogliendo 5.825.000 spettatori (26.4%). Staccatissimo su Canale 5 Striscia la Notizia: 3.241.000 spettatori (14.7%). Sempre in totale apnea sul Nove Chissà Chi di Amadeus: 472.000 utenti (2.2%).

Nella fascia preserale L’Eredità su Rai 1 ha fatto giocare 2.959.000 spettatori (19.6%) nella prima parte e ne ha avuti 4.248.000 (23.5%) nella seconda. Su Canale5 molto bene La Ruota della Fortuna: 2.706.000 spettatori (19.4%) nella prima parta e 4.091.000 utenti (23.7%) nella seconda.

Ascolti tv 11 novembre 2024, pomeriggio

Come al solito la prima parte del pomeriggio dominata dalle fiction dell’ammiraglia Mediaset, poi superata da Rai 1 grazie alle trasmissioni Il Paradiso delle Signore e La vita in diretta.

La volta buona di Caterina Balivo continua ad arrancare: 1.440.000 utenti (12.7%) nella presentazione e nel programma 1.443.000 spettatori (14.4%). Il Paradiso delle Signore 1.704.000 spettatori (19.7%); La vita in diretta 2.250.000 utenti (19.4%).

Su Canale 5 Beautiful ha interessato 2.151.000 telespettatori (18.3%); Segreti di famiglia 2.159.000 spettatori (19.1%); Uomini e Donne 2.639.000 appassionati (26.1%); Amici di Maria De Filippi 1.567.000 utenti (18.1%); La Talpa 1.392.000 spettatori (16.3%); Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.460.000 spettatori (15.7%), nella seconda 1.611.000 utenti (14.1%) e nei saluti 1.791.000 persone raggiunte (13.8%).