Ascolti tv 11/03: Miss Fallaci affonda, La Sirenetta e STEP al top

La Sirenetta su Canale 5 è stata la scelta degli italiani nella prima serata di martedì 11 marzo, con 2.305.000 di spettatori. Il film live action Disney con Halle Bailey si è rivelato il programma più seguito della serata, con uno share del 12.2%, che ha superato il gradimento del finale di stagione di Miss Fallaci, andato in onda su Rai 1. Tutti i dati Auditel della serata.

La Sirenetta meglio del finale di Miss Fallaci

Chiude comunque in positivo la fiction con Miriam Leone che, con l’ultimo episodio andato in onda martedì 11 marzo, ha tenuto davanti allo schermo 2.180.000 spettatori pari al 12% di share. Ottimi numeri anche per Stefano De Martino, che con Stasera tutto è possibile ha portato su Rai 2 2.158.000 spettatori pari al 13.8%, mentre tra i corridoi Rai sembrerebbe già vociferarsi dell’ipotesi di una puntata finale dello show campione di ascolti sulla rete ammiraglia. Sul resto delle reti generaliste, Le Iene Show su Italia 1 ha interessato 1.133.000 spettatori (8.6%). Su Rai3 Le Ragazze ha segnato 644.000 spettatori e con il 3.4%. Su Rete4 E’ Sempre Cartabianca ha totalizzato un a.m. di 697.000 spettatori (4.8%).

La sfida tra Affari Tuoi e Striscia la Notizia nell’Access Prime Time

Stefano De Martino si conferma l’uomo d’oro per la Rai soprattutto per la fascia Access Prime Time, che continua a premiarlo con ascolti vincenti, grazie anche alla formula di successo del format Affari Tuoi. La puntata di martedì 11 marzo ha portato su Rai 1 6.020.000 spettatori (27.7%), lasciando ben poco a Striscia La Notizia. Mentre le indiscrezioni ipotizzano un trasloco del tg satirico dalla storica fascia di Mediaset, la conduzione di Sergio Friscia e Roberto Lipari totalizza 3.212.000 spettatori pari al 14.8% nella puntata di martedì 11 marzo.

Nel preserale L’Eredità – La sfida dei 7 ha raccolto 3.307.000 spettatori pari al 23.7%. L’Eredità è stato seguito da 4.435.000 spettatori pari al 25.8%. Sulle reti Mediaset, Avanti il primo ha portato su Canale 5 2.024.000 spettatori (15.8%), mentre Avanti un Altro è stato visto da 3.200.000 spettatori (20.1%).

Gli ascolti del daytime pomeriggio di martedì 11 marzo

Uno sguardo ai dati del pomeriggio. Su Rai 1, dopo Il Paradiso delle Signore seguito da 1.728.000 spettatori con il 19.5%., La Vita in Diretta ha realizzato ascolti pari a 2.308.000 spettatori con il 22.2%. Su Canale5 Beautiful ha raggiunto i 2.142.000 spettatori pari al 17.6% e Tradimento sigla 2.156.000 spettatori pari al 18.4%.

Uomini e Donne è stato visto da 2.332.000 spettatori pari al 22.6%. La striscia pomeridiana di Amici ha raccolto 1.601.000 spettatori pari al 18.1% e quella del Grande Fratello 1.426.000 spettatori pari al 16.7%. A seguire, con Pomeriggio Cinque Myrta Merlino ha intrattenuto 1.163.000 spettatori pari al 13% nella prima parte e 1.178.000 spettatori pari all’11.5% nella seconda parte.