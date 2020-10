Ascolti tv 10 ottobre 2020: crescono Ballando e Tu sì que vales, che vince

By

Anche ieri sera è andata in scena la sfida agli ascolti tv del sabato sera: Ballando con le stelle e Tu sì que vales sono cresciuti entrambi in termini numerici, ma il distacco tra uno e l’altro è rimasto più o meno uguale. Ieri sera sabato 10 ottobre 2020 ha vinto di nuovo Tu sì que vales. Ballando con le stelle è stato seguito da 4.007.000 di spettatori, pari a uno share del 22%. Per lo squadrone del sabato sera di Canale 5 invece c’erano incollati alla tv 4.357.000 di spettatori, con il 24.5% di share. Prima di lasciarvi agli ascolti tv del 10 ottobre relativi alla prima serata, e a seguire quelli più curiosi del pomeriggio, vi diamo subito i dati di Daydreamer – Le ali del sogno. La soap è stata seguita ieri da 2.309.000 di spettatori e uno share del 16.6%.

Gli ascolti tv della prima serata di sabato 10 ottobre 2020, tutti i dati

Vi lasciamo l’elenco di tutti gli ascolti tv di sabato 10 ottobre per confrontare più facilmente i dati della prima serata di ieri:

Rai Uno – Ballando con le stelle: 4.007.000 di spettatori e il 22% di share;

Canale 5 – Tu sì que vales: 4.357.000 di spettatori e il 24.5% di share;

Rai Due – S.W.A.T.: 1.248.000 di spettatori e il 5.5% di share;

Rai Tre – Se Dio vuole: 1.131.000 di spettatori e il 5.3% di share;

Rete 4 – Die Hard – Duri a morire: 691.000 spettatori e il 3.4% di share;

Italia 1 – Smallfoot – Il mio amico delle nevi: 901.000 spettatori e il 4% di share;

La7 – Il destino di un cavaliere: 397.000 spettatori e l’1.9% di share;

TV8 – Il negoziatore: 289.000 spettatori e l’1.4% di share;

Nove – Avamposti: 301.000 spettatori e l’1.5% di share.

Ascolti tv 10 ottobre 2020, i dati dei principali programmi del pomeriggio e del preserale