Ascolti TV 10 marzo 2019, Mara Venier batte Barbara d’Urso: Fazio trionfa

Ascolti TV domenica 10 marzo 2019, Che tempo che fa supera la fiction Mediaset: Il silenzio dell’acqua perde contro Fabio Fazio

Domenica di grandi risultati per Fabio Fazio con Che tempo che fa. Il programma in onda su Rai 1 in prima serata ha raggiunto il 15,5% di share, superando in questo modo la seconda puntata de Il silenzio dell’acqua. La fiction targata Mediaset è stata vista ieri sera da più di 3 milioni di persone ma, come riportano i dati Auditel stamani, con il suo 14% di share non è riuscita a superare Fazio (che ha tenuto attaccati allo schermo quasi 4 milioni di persone durante la prima parte). Tra i programmi più visti della sera, al terzo posto, troviamo anche Le Iene che, ieri, ha raggiunto circa 1 milione e 800 mila persone, registrando uno share pari a circa il 10%.

Ascolti TV domenica 10 marzo 2019, Mara Venier batte di nuovo Barbara d’Urso: è Domenica In il programma più visto del daytime pomeridiano

Per quanto riguarda invece i programmi più visti della domenica pomeriggio, ieri (domenica 10 marzo 2019), è stata Mara Venier ad aver avuto la meglio. Domenica In su Rai 1 è stata guardata da più di 2 milioni e 800 mila persone, sfiorando picchi di share pari al 17,5% nella prima parte e del 15,7% nella seconda. Buon risultato, comunque, anche per Barbara d’Urso. A seguire Domenica Live, difatti, ieri c’erano più di 2 milioni e 200 mila telespettatori, per uno share pari al 15%. Mara Venier, comunque, è riuscita a superare la sua rivale ancora una volta, portando a casa un risultato degno di nota (che sicuramente avrà fatto piacere ai vertici dell’azienda).

Ascolti tv domenica 10 marzo 2019: la Rai trionfa su Mediaset

Provando a trarre le somme, dunque, la Rai ieri, con gli ascolti fatti nella prima serata e nel pomeriggio, ha decisamente trionfato su Mediaset. Il pubblico da casa, come abbiamo visto, ha preferito le interviste di Mara Venier a quelle di Barbara d’Urso e, la sera, ha continuato a scegliere Rai 1, preferendo Fazio alla fiction di Canale 5.