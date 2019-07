Ascolti Tv 10 luglio 2019: Manifest meglio degli altri, nessun vero successo

Manifest vince, ma nessun vero trionfo: gli ascolti di mercoledì 10 luglio 2019

Chi ha vinto la gara degli ascolti ieri 10 luglio 2019? La serie Tv Manifest, ma non è stata una vittoria schiacciante: ha ottenuto l’11.1% di share (1.974.000 telespettatori) contro il 10.9% di SuperQuark (1.960.000 telespettatori) e il 9.4% di share de I Battiti Live (1.691.000 telespettatori); ottimo risultato per Chi l’ha visto? in onda su Rai 3: lo hanno seguito 1.684.000 persone, riuscendo a raggiungere il 9.7% di share. Quarto grado ha avuto una media dell’8.8%. Nessun programma ha spiccato sull’altro e la prossima settimana la situazione potrebbe cambiare poco: Manifest potrebbe convincere altri spettatori oppure perderne per strada qualcuno.

Reazione a catena indistruttibile, Caduta Libera va bene (nessun guizzo): ascolti ieri 10 luglio

La sfida tra Reazione a catena e Caduta Libera del Preserale è stata vinta dalla prima trasmissione: ha registrato il 24.2% di share (3.374.000 spettatori) mentre il programma condotto da Gerry Scotti il 19.6% di share (2.637.000 spettatori). Un altro punto per Techetechetè, che nell’Access Prima Time ha tenuto incollati al piccolo schermo 3.539.000 telespettatori (18.3% di share); Paperissima Sprint Estate ha invece incuriosito 2.964.000 telespettatori, pari al 15.5% di share.

Ascolti Tv mercoledì 10 luglio 2019: i programmi della mattina e del mezzogiorno

Nella fascia mattutina, Tutto chiaro ha registrato il 16% di share mentre Uno Mattina Estate il 18.7; a trionfare nel Day Time di Mezzogiorno è Don Matteo (in replica), che è stato seguito da 994.000 telespettatori: il primo episodio ha ottenuto il 14.2% di share mentre il secondo ha avuto una media del 14.7%. Il telegiornale più visto è stato quello di Rai Uno delle 20.00: a seguirlo 3.896.000 telespettatori, pari al 23.1% di share.