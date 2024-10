Ascolti TV 10/10. Boom della Nazionale, tutti i top e i flop

Nella serata di ieri, giovedì 10 ottobre 2024, la partita di Nations League tra Italia e Belgio ha attirato ben 7.095.000 spettatori, raggiungendo un notevole 33.4% di share. Gli ascolti sono rimasti incollati allo schermo sin dal primo tempo, con il pubblico che ha continuato a seguire il match anche nel secondo. Su Canale5, Endless Love ha raccolto 2.378.000 spettatori e un share del 14%, evidenziando una buona performance per la rete. In contemporanea, Rai2 ha proposto L’Altra Italia, che ha totalizzato 276.000 spettatori, corrispondenti all’1.6% di share. Su Italia1, il ritorno di Le Iene presenta: Inside ha incollato al video 847.000 spettatori, pari al 7.1%. Infine, su Rai3, il film Donne sull’orlo di una crisi di nervi ha segnato 770.000 spettatori, con un share del 4.6%.

Ascolti giovedì 10 ottobre: access prime time e preserale

L’access prime time ha visto Striscia la Notizia su Canale5 ottenere 2.880.000 spettatori e il 13% di share, confermandosi ormai un appuntamento fisso per il pubblico televisivo. Su Rai2, TG2 Post ha totalizzato 597.000 spettatori, mentre su Italia1 la serie N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha radunato 1.287.000 spettatori nel primo episodio e 1.369.000 nel secondo. Rai3 ha registrato 1.073.000 spettatori con Il Cavallo e la Torre, mentre Un Posto al Sole ha appassionato 1.566.000 persone. Su Rete4, 4 di Sera ha raggiunto 904.000 spettatori, mentre su La7, Otto e Mezzo ha conquistato 1.654.000 spettatori, dimostrando un buon interesse per i talk show politici.

Nel segmento del preserale, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente su Rai1 ha ottenuto un ascolto medio di 2.226.000 spettatori e un share del 18.1%. In contemporanea, Gira La Ruota della Fortuna su Canale5 ha coinvolto 2.003.000 spettatori, raggiungendo il 17.8%. Su Rai2, Medici in Corsia ha totalizzato 342.000 spettatori nel primo episodio e 463.000 nel secondo, mentre su Italia1 Studio Aperto Mag ha registrato 442.000 spettatori, corrispondenti al 3.6%. Non può mancare l’appuntamento con Chissà chi è, che raccoglie 750.000 spettatori con il 3.4%

Ascolti giovedì 10 ottobre: il pomeriggio

Il pomeriggio ha visto La Vita in Diretta su Rai1 realizzare un ascolto di 1.701.000 spettatori, con il 21.9% nella presentazione. Anche Beautiful ha avuto buoni risultati, raggiungendo 2.267.000 spettatori e un share del 18.7%. La programmazione di ieri ha dimostrato come eventi sportivi e intrattenimento continuino a catturare l’interesse del pubblico, creando un mix vincente per le varie reti televisive.

Con picchi di ascolto sia per programmi di intrattenimento che per eventi sportivi, il panorama televisivo italiano si conferma variegato e dinamico. Questo trend è un segnale importante per le emittenti, che possono adattare la loro offerta per soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più esigente e in continua evoluzione. Le diverse opzioni disponibili, dalla sport all’intrattenimento, riflettono una varietà di interessi, contribuendo a mantenere alta l’attenzione dei telespettatori.