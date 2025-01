Ascolti TV 10/1: Dalla Strada Al Palco, Io Canto Senior, chi ha vinto

Due debutti in prima serata ieri nelle maggiori reti! Debutti si fa per dire: Io Canto Senior, l’ennesima versione del talent canoro condotto da Gerry Scotti che punta a seguire le orme di The Voice con tutti i vari spin-off e Dalla Strada Al Palco. Quest’ultimo si sposta per la prima volta dal pomeridiano alla prima serata, Nek e Bianca Guaccero fanno il salto di qualità approdando nella fascia serale ma non tutti hanno apprezzato. Nonostante abbia vinto il talent di Rai Uno con gli artisti di strada, molti commenti lo stroncano come uno ”scopiazzamento” di Tu Sì Que Vales.

Tutti i dati relativi alla prima serata:



Su Rai 1, Dalla Strada al Palco vince la prima serata, conquistando 3.003.000 spettatori (19%). Su Canale 5, Io Canto Senior prende la medaglia d’argento, con 2.205.000 spettatori (15.8%). Su Rai2 Ritorno in Paradiso è la scelta di 780.000 spettatori (4%). Su Italia1 la pellicola d’azione The Transporter incolla al divano 1.495.000 spettatori (8%). Su Rai3 l’approfondimento di Farwest interessa 536.000 spettatori (3.2%). Su Rete4 gli aggiornamenti di cronaca nera di Quarto Grado informano 1.190.000 spettatori (8.2%). Su La7 Propaganda Live conquista 968.000 spettatori (6.8%). Su Tv8 la nuova stagione di Cucine da Incubo intrattiene 488.000 spettatori (2.5%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza diverte 448.000 spettatori (2.4%).



Ascolti Tv Venerdì 10 Gennaio: access prime time

Su Rai1 il preserale inizia con L’Eredità e conquista 4.368.000 spettatori (25.7%), dopo il TG e Cinque Minuti (4.636.000 spettatori-23.5%), Affari Tuoi conquista 5.832.000 spettatori (28.3%). Su Canale 5, La Ruota della Fortuna fa divertire 3.449.000 spettatori (21.1%) e dopo il TG, Striscia la Notizia resta ancorata a 2.813.000 spettatori (13.7%).

Ascolti Tv Venerdì 10 Gennaio: il pomeriggio

Su Rai 1, La Volta Buona tiene compagnia a 1.732.000 spettatori (14.8%). Il Paradiso delle Signore conquista 1.624.000 spettatori (16.9%), nel primo episodio, e 1.691.000 spettatori (19.2%) nel secondo episodio. A Seguire La Vita in Diretta informa e intrattiene 2.001.000 spettatori (18.9%). Su Canale5 Beautiful conqusita 2.419.000 spettatori (19.2%), Endless Love ottiene 2.380.000 spettatori (19.4%). Uomini e Donne raggiunge i 2.403.000 spettatori (22.2%). Il daytime di Amici sigla 1.332.000 spettatori (14.9%), mentre la striscia del Grande Fratello 1.190.000 (13.6%). My Home My Destiny segna 1.127.000 spettatori (12.8%). A seguire, Pomeriggio Cinque intrattiene e informa 1.221.000 spettatori (13.1%) nella prima parte e 1.303.000 spettatori (12.1%) nella seconda parte.

Ascolti Tv Venerdì 10 Gennaio: la mattina

Unomattina dà la sveglia al pubblico di Rai Uno, ottenendo 900.000 spettatori (19.2%). La prima parte di Storie Italiane spicca il volo e raggiunge 920.000 spettatori (20.7%) e la seconda parte 1.067.000 spettatori (20.8%). A seguire E’ Sempre Mezzogiorno tocca i1.615.000 spettatori (16.7%). Su Canale5 Mattino Cinque News è la scelta degli italiani, con ben 1.090.000 spettatori (23.2%) nella prima parte e 958.000 spettatori (21.7%). A seguire, Forum conquista 1.419.000 spettatori (20.2%).