Come sono andati gli ascolti tv di ieri, primo giorno del nuovo anno? Non è mancato l’appuntamento con Mara Venier e la sua Domenica In, che non ha abbandonato il suo pubblico a Capodanno. Gli ascolti tv del 1 gennaio 2023 non vedono però in onda su Canale 5 il talent show di Maria De Filippi: Amici è in pausa natalizia. Ieri Domenica In si è scontrata con i film di Canale 5. In prima serata, invece, confronto tra Roberto Bolle e il suo Danza con Me contro il Concerto per la Pace in onda sulla rete ammiraglia Mediaset. Per scoprire tutti gli ascolti tv di domenica 1 gennaio 2023 non si può che partire dalla prima serata. Tutti i dati qui di seguito:

Rai Uno – Danza con Me: 2.798.000 spettatori e il 17.9% di share;

Canale 5 – Concerto per la Pace – 30 Anni di Natale in Vaticano: 1.867.000 spettatori e il 12.3% di share;

Rai Due – Pinocchio: 1.183.000 spettatori e il 6.5% di share;

Italia 1 – Il cosmo sul comò: 1.421.000 spettatori e il 7.8% di share;

Rai Tre – Sempre amici: 950.000 spettatori e il 5.6% di share;

Rete 4 – Hachiko – Il tuo migliore amico: 942.000 spettatori e il 5.3% di share;

La7 – Cocoon – L’energia dell’universo: 334.000 spettatori e l’1.9% di share;

TV8 – Mike & Dave – Un matrimonio da sballo: 293.000 spettatori e l’1.7% di share;

Nove – Little Big Italy: 414.000 spettatori e il 2.3% di share.

Ascolti tv domenica 1 gennaio 2023: il pomeriggio e il preserale

Canale 5 – Arca di Noè: 2.178.000 spettatori e il 15.54% di share;

Rai Uno – Presentazione Domenica In: 2.172.000 spettatori e il 16.6% di share;

Rai Uno – Domenica In: 2.664.000 spettatori e il 20.8% di share nella prima parte; 2.769.000 spettatori e il 23.2% di share nella seconda parte; 2.552.000 spettatori e il 21.8% di share nell’ultima parte;

Canale 5 – C’è [email protected] per Te: 1.157.000 spettatori e il 9.42% di share;

Rai Uno – Tg1 Speciale: 1.613.000 spettatori e il 12.26% di share;

Canale 5 – Natale a 4 Zampe: 1.179.000 spettatori e il 9.22% di share;

Rai Uno – L’Eredità: 3.504.000 spettatori e il 20.8% di share;

Canale 5 – Caduta Libera: 3.013.000 spettatori e il 17.9% di share;

Rai Uno – Soliti Ignoti: 4.238.000 spettatori e il 22.13% di share;

Canale 5 – Paperissima Sprint: 3.079.000 spettatori e il 16.12% di share.

Ascolti della mattina di domenica 1 gennaio 2023