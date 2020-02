Ascolti tv sabato 1 febbraio: C’è posta per te imbattibile ma Wonder fa bene

Dati ascolti tv prima serata 1 febbraio: C’è posta per te stravince su Wonder

La sfida degli ascolti tra Rai e Mediaset ieri non ha riservato particolari sorprese ai più appassionati perché chiunque sa – anche chi non legge costantemente i dati auditel – che C’è posta per te è diventato uno dei programmi imbattibili del sabato sera, un must per il pubblico italiano che permette al programma di Maria De Filippi di raggiungere e superare il 30% arrivando a vette strepitose per Canale 5. Dati positivi anche ieri, quando C’è posta per te si è scontrato con Wonder e ha totalizzato il 29.9% di share raggiungendo 5.817.000 telespettatori; invece si è fermato al 17.6% e a 3.933.000 di telespettatori: dati positivi che però non hanno nulla a che vedere con il programma confezionato dalla De Filippi.

Ascolti tv access prime time e preserale 1 febbraio: Rai continua a vincere su Mediaset

Per quanto riguarda l’access prime time e il preserale, anche in questo caso non notiamo variazioni rispetto ai dati di sempre, con Rai che vince ancora una volta su Mediaset proponendo i suoi bei game show: I soliti ignoti ha toccato il 21 % di share e raggiunto 4.963.000 di telespettatori mentre Striscia la notizia si è fermato al 18.5 di share per un totale di 4.349.000 telespettatori. Stessi rapporti di forza tra L’Eredità e Avanti un altro: il programma condotto da Flavio Insinna è arrivato al 24.9% di share per un totale di 4.958.000 telespettatori mentre il game show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti si è fermato al 18.4 e a 3.601.000 persone raggiunte. Insomma niente di nuovo sotto al sole, come ormai vi diciamo da mesi.

Dati auditel pomeriggio 1 febbraio: Amici e Verissimo garanzia per Mediaset

Del pomeriggio si può dire lo stesso di quanto già scritto relativamente al serale: Mediaset si conferma vincente con Beautiful, Amici di Maria De Filippi e Verissimo che rappresentano ormai una garanzia rispetto ai programmi mandati in onda da Rai. Vediamo i dati:

in aggiornamento

Rai

Linea Bianca: 2.165.000 telespettatori, share 12.5%;

Passaggio a Nord Ovest: 1.515.000 telespettatori, share 9.7%;

A sua immagine: prima parte 1.257.000 telespettatori, share 8.6% + seconda parte 1.125.000 telespettatori, share 8%;

Italia Sì: prima parte 1.817.000 telespettatori, share 12.7% + seconda parte 2.279.000 telespettatori, share 14.5%;

Mediaset

Beautiful: 2.698.000 telespettatori, share 14.68%;

Amici di Maria De Filippi: 3.260.000 telespettatori, share 20.17%;

Verissimo: 2.776.000 telespettatori, share 19.48%;

Per tutta la settimana Mediaset è quasi sempre battuta da Rai mentre il sabato riesce a rifarsi con C’è posta per te e con un pomeriggio bello e interessante che tra l’altro risulta vincente anche tutti gli altri giorni. Staremo a vedere se nei prossimi mesi la situazione cambierà e le distanze tra le due concorrenti si accorceranno.