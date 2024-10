Ascolti Tv 1/10: Temptation Island Vs I Leoni Di Sicilia: chi cala

La prima serata di ieri, martedì 1 ottobre, ha offerto ai telespettatori ampia scelta tra serie tv, film, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai 1 ha trasmesso gli ultimi episodi della serie I Leoni di Sicilia con Miriam Leone e Michele Riondino, adattamento televisivo dell’omonimo libro di Stefania Auci. La chiusura è stata tiepida e si è registrato un calo negli ascolti che hanno raggiunto 2.432.000 spettatori pari al 12.9% di share. In aumento, invece, Temptation Island. Il reality show di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia si conferma difatti molto amato dal pubblico che l’ha premiato con 3.293.000 spettatori ed uno share del 22.6%.

Cambio di programma, invece, per Rai 2. Non è difatti andato in onda il game show The Floor come previsto dai palinsesti. Al suo posto è stata trasmessa un’edizione speciale del Tg2 Post sull’attacco ad Israele che ha interessato 570.000 spettatori pari al 2.8%. Su Italia 1 Shark – Il primo squalo ha raggiunto 1.180.000 spettatori (6.2%), su Rai3 il ritorno de Le Ragazze ha segnato 665.000 spettatori e il 3.5%, su Rete 4 È Sempre Cartabianca ha totalizzato un a.m. di 753.000 spettatori (5.2%), su La7 DiMartedì ha raggiunto 1.329.000 spettatori e il 7.7%. Infine su Tv8 la replica di X Factor ha ottenuto 731.000 spettatori con il 4.3%.

Martedì 1 ottobre: access prime time e preserale

Nell’access prime time ancora una volta la trasmissione più seguita è stata Affari Tuoi su Rai 1. Stefano De Martino ha intrattenuto 5.274.000 spettatori (24.7%). Solo 2.683.000 spettatori pari al 12.6%, invece, per Striscia La Notizia su Canale 5. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha radunato 1.577.000 spettatori (7.5%). C’è chi alle indagini ha invece preferito le storie di Un Posto Al Sole su Rai 3, che ha ottenuto 1.450.000 spettatori (6.7%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.020.000 spettatori e il 5% nella prima parte e 864.000 spettatori e il 4% nella seconda parte.

Se la sono giocata nel preserale Rai 1 e Canale 5 con i rispettivi game show. Ad avere la meglio, alla fine, è stata la prima. Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha difatti ottenuto un ascolto medio di 2.558.000 spettatori pari al 20% e Reazione a Catena ha coinvolto 3.738.000 spettatori pari al 22.7%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 1.901.000 spettatori (17.3%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.043.000 spettatori (20.4%).

Martedì 1 ottobre: pomeriggio

Regina del pomeriggio si conferma ancora una volta Maria De Filippi. Uomini E Donne ha difatti totalizzato 2.183.000 spettatori pari al 21.6% (Finale a 1.718.000 e il 20.5%) mentre Amici ha segnato 1.508.000 spettatori pari al 19.1%. Pomeriggio Cinque ha invece intrattenuto 1.158.000 spettatori pari al 15.1% nella prima parte e 1.210.000 spettatori pari al 14.1% nella seconda parte. Bene anche le serie tv di Canale 5. Beautiful ha raggiunto 2.101.000 spettatori pari al 17%, Endless Love 2.237.000 spettatori pari al 18.6% e My Home My Destiny 1.327.000 spettatori con il 17.4% di share.

Su Rai 1, invece, La Volta Buona ha collezionato 1.282.000 spettatori con il 10.6% nella prima parte chiamata La Volta Magazine e 1.222.000 spettatori con il 12.1% nella seconda parte, mentre Il Paradiso delle Signore ha conquistato 1.487.000 spettatori con il 18.8% di share.