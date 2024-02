Ascolti tv 06/02/24: Sanremo super, flop Canale 5 e Le Iene. I dati

Nella prima serata di martedì 6 febbraio 2024, l’esordio della 74esima edizione del Festival di Sanremo (Rai Uno) sbaraglia la concorrenza: sono oltre 10,5 milioni gli spettatori sintonizzati per la kermesse, condotta per la quinta volta consecutiva da Amadeus, mentre lo share registrato è pari al 65.1%. Gli altri programmi della prima serata non raggiungono il milione di spettatori. Ad andarci vicino è Giovanni Floris con DiMartedì, che registra 947.000 spettatori e uno share del 4.4%. Le Iene (Italia Uno) vede sintonizzati poco più di 800 mila spettatori (share del 4.3%). In vacanza su Marte (Canale Cinque) raccoglie appena 770.000 spettatori, con uno share del 3.3%.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di martedì 6 febbraio 2024:

Rai Uno: La prima serata del 74° Festival di Sanremo ha raccolto 10.561.000 telespettatori (65.1% di share);

Canale 5: In vacanza su Marte ha totalizzato 770.000 spettatori (3.3%);

Rai Due: Man On Fire – Il fuoco della vendetta ha avuto 402.000 spettatori (1.8%);

Italia 1: Le Iene ha fatto compagnia a 819.000 spettatori (4.3%);

Rai Tre: Smetto quando voglio ha intrattenuto 257.000 spettatori (1.1%);

Rete 4: È Sempre Cartabianca ha raggiunto 382.000 spettatori (2%);

La7: DiMartedì ha convinto 947.000 spettatori (4.4%);

TV8: Revenant – Redivivo ha conquistato 170.000 spettatori (0.8%);

Nove: Io, Robot ha ottenuto 172.000 spettatori (0.8%).

Ascolti tv martedì 6 febbraio 2024: preserale e access prime time

Dominano il Prima Festival e Sanremo Start. L’Eredità supera i 5 milioni di spettatori nella seconda parte.

Canale 5: Striscia la Notizia ha convinto 2.251.000 persone (8.8% di share);

Rai Uno: Prima Festival ha interessato 8.986.000 spettatori (39.1%);

Rai Uno: Sanremo Start ha intrattenuto 12.967.000 spettatori (51.1%);

Rai Uno: L’Eredità è stato seguito da 3.688.000 spettatori (24.7%) nella prima parte e nella seconda da 5.098.000 spettatori (28.4%);

Canale 5: Avanti un Altro! ha ottenuto 2.312.000 telespettatori (17%) nella prima parte e ne ha avuti 3.571.000 (20.9%) nella seconda;

Rai Tre: Il cavallo e la torre ha avuto 1.244.000 spettatori (5.2%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.453.000 spettatori (5.7%);

Rete Quattro: Prima di Domani ha informato 481.000 spettatori (1.9%);

La7: Otto e Mezzo ha informato 1.312.000 spettatori (5.2%);

Tv8: 4 Hotel ha ottenuto 255.000 telespettatori (1.1%);

Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha registrato 485.000 telespettatori (1.9%).

Ascolti tv martedì 6 febbraio 2024: il pomeriggio

Balivo al 16.6% nella seconda parte de La volta buona. Bene anche La Vita in Diretta, che vince un nuovo confronto con Pomeriggio Cinque.

Rai Uno: La volta buona è stato seguito da 1.694.000 spettatori (13.8% di share) nella prima parte e da 1.674.000 utenti (16.6%) nella seconda;

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha intrattenuto 1.624.000 spettatori (18.8%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 1.784.000 spettatori (19.6%) nella prima parte e 2.386.000 utenti (21.1%) nella seconda;

Rai Due: Ore 14 ha raccolto 888.000 spettatori (7.5%);

Rai Due: BellaMa’ ha interessato 529.000 spettatori (6%);

Canale 5: Amici ha intrattenuto 1.622.000 spettatori (18.8%);

Canale 5: Uomini e Donne è stato seguito da 2.625.000 spettatori (25.2%);

Canale 5: Terra Amara ha intrattenuto 2.858.000 spettatori (23.1%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.597.000 telespettatori (20.1%);

Canale 5: La Promessa ha ottenuto 1.621.000 spettatori (19.1%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto un ascolto medio di 1.365.000 spettatori (14.9%) nella prima parte e di 1.487.000 utenti (13.5%) nella seconda.

Ascolti tv della mattina di martedì 6 febbraio 2024