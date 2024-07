Ascolti tv 03/07/24: vince Rai1, bene Sciarelli. Tutti i top e flop

Nella serata di mercoledì 3 luglio a trionfare è stato Una Voce Per Padre Pio, concerto benefico andato in onda su Rai 1 e condotto da Mara Venier (14% di share). La differenza negli ascolti tra le altre reti non è stata particolarmente alta. Al secondo posto si è piazzata Rai 3 con Chi L’Ha Visto? (11.4% di share) e vicinissime tra loro con rispettivamente il 7.6% e 7.2% Canale 5 e Rai 2.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di giovedì 20 giugno 2024:

Rai 1: Una Voce Per Padre Pio ha conquistato 2.019.000 spettatori (14% di share)

Rai 2: L’Ispettore Coliandro è stato la scelta di 1.174.000 spettatori (7.2% di share)

Rai 3: Chi L’ha Visto? ha segnato 1.650.000 spettatori (11.4% di share)

Rete 4: Zona Bianca ha totalizzato un a.m. di 570.000 spettatori (4.6% di share)

Canale 5: Davos-1917 ha conquistato 1.171.000 spettatori (7.6% di share)

Italia 1: Max Angioni-Miracolato ha incollato davanti al video 801.000 spettatori (5.7% di share)

La 7: La Torre Di Babele ha raggiunto 746.000 spettatori (4.4% di share)

Tv8: Pechino Express-La Via Delle Indie ha ottenuto 297.000 spettatori (2% di share)

Nove: Jumanji ha radunato 523.000 spettatori (3.4% di share)

Ascolti tv mercoledì 3 luglio: preserale e access prime time

Rai 1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto 2.185.000 spettatori (20.7% di share) mentreReazione a Catenaha coinvolto 3.226.000 spettatori (24.1% di share)

Rai 2: N.C.I.S. Los Angeles ha ottenuto 391.000 spettatori (3.2% di share) S.W.A.T. 413.000 spettatori (2.7% di share)

Rai 3: Blob ha conquistato 839.000 spettatori (5.3% di share)

Rai 3: Viaggio In Italia ha interessato 1.045.000 spettatori (6.3% di share)

Rete 4: Terra Amara ha appassionato 509.000 spettatori (3.3% di share)

Canale 5: Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 1.353.000 spettatori (14.1% di share) mentre Caduta Libera ha convinto 2.249.000 spettatori (17.8% di share)

Italia 1: Studio Aperto Mag ha conquistato 222.000 spettatori (2% di share)

Italia 1: FBI Most Wanted ha siglato 422.000 spettatori (2.8% di share)

La 7: Padre Brown è stato visto da 316.000 spettatori (2.9% di share)

La 7: Palio Di Siena è stato seguito da 376.000 (2.7% di share)

Tv8: Celebrity Chef ha ottenuto 264.000 spettatori (2% di share)

Nove: Cash Or Trash ha divertito 497.000 (3.4% di share)

Reazione a Catena si conferma il game show più seguito del preserale, battendo Caduta Libera con il 24.1% di share contro il 17.8%.

Rai 1: Techetechete ha ottenuto 2.784.000 spettatori (15.5% di share)

Rai 3: Un Posto Al Sole ha raggiunto 1.612.000 spettatori (8.9% di share)

Rete 4: 4 Di sera ha totalizzato 698.000 spettatori (4.1% di share) nella prima parte e 687.000 spettatori (3.8% di share) nella seconda parte

Canale 5: Paperissima Sprint ha raccolto 2.624.000 spettatori (14.6% di share)

Italia 1: N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha radunato 1.165.000 spettatori (6.6% di share)

La7: In Onda ha interessato 1.302.000 spettatori (7.2% di share)

Tv8: 4 Ristoranti ha ottenuto 466.000 spettatori (2.7% di share)

Nove: Cash Or Trash ha conquistato 688.000 spettatori (3.9% di share)

Trionfa Rai 1 con Techetechete, seguito da Paperissima Sprint su Canale 5. Gli italiani mostrano così di aver bisogno di leggerezza e, magari, anche di fare un tuffo nel passato.

Ascolti tv mercoledì 3 luglio: il pomeriggio

Rai 1: Un Passo Dal Cielo ha collezionato 1.177.000 spettatori (11.1% di share) nel primo episodio e 1.097.000 spettatori (12.5% di share) nel secondo episodio

Rai 1: Estate in Diretta Start ha registrato 953.000 spettatori (12% di share). Estate in Diretta ha raccolto 1.471.000 spettatori (18.1% di share)

Rai 2: Dribbling Europei ha totalizzato 687.000 spettatori (5.7% di share)

Rai 2: Tour De France ha ottenuto 859.000 spettatori (10% di share) nel Tour in Diretta e 1.164.000 spettatori (15.1% di share) nel Tour all’Arrivo

Rete 4: Lo Sportello Di Forum ha interessato 741.000 spettatori (7.2% di share)

Canale 5: Beautiful ha raggiunto 2.376.000 spettatori (20.2% di share)

Canale 5: Endless Love ha incollato davanti al video 2.221.000 spettatori (20.3% di share)

Canale 5: My Home My Destiny ha conquistato 1.816.000 spettatori (19.6% di share)

Canale 5: La Promessa ha interessato 1.605.000 spettatori (20% di share)

Canale 5: Pomeriggio Cinque News ha fatto compagnia a 1.131.000 spettatori (14.8% di share) nella prima parte e ha ottenuto 1.128.000 spettatori (13.9% di share) nella seconda parte

Italia 1: I Simpson ha raccolto 442.000 spettatori (3.8% di share) nel primo episodio, 489.000 spettatori (4.6% di share) nel secondo episodio e 432.000 spettatori (4.5% di share) nel terzo episodio

Molto seguite le serie di Canale 5, con Endless Love che ha vinto su tutte le altre con il 20.3% di share battendo di pochissimo Beautiful (20.2%).

Ascolti tv mercoledì 3 luglio: il mattino

Rai 1: Unomattina Estate ha intrattenuto 648.000 spettatori (23.3% di share)

Rai 1: Camper In Viaggio ha ottenuto 812.000 spettatori (15.2% di share) mentre Camper arriva a 1.391.000 spettatori (14.9% di share)

Rai 2: Radio2 Social Club è stato visto da 208.000 spettatori (5.1% di share)

Rai 3: Agorà è stato visto da 217.000 spettatori (5.1% di share)

Rai 3: Elisir ha ottenuto 154.000 spettatori (3.9% di share)

Rete 4: Tempesta d’Amore è stato seguito da 231.000 spettatori (5.9% di share)

Rete 4: La Signora in Giallo ha radunato 610.000 spettatori (5.6% di share)

Canale 5: Mattino Cinque News ha avuto 717.000 spettatori (18.3% di share) nella prima parte e 642.000 spettatori (17% di share) nella seconda parte

Canale 5: Forum ha raggiunto 1.270.000 spettatori (19.9% di share)

Italia 1: Station 19 ha siglato 141.000 spettatori (3.3% di share) nel primo episodio e 117.000 spettatori (3.2% di share) nel secondo episodio

Italia 1: CSI: NY ha ottenuto 104.000 spettatori (2.5% di share) nel primo episodio e 200.000 spettatori (3.4% di share)

La7: Omnibus è stato visto da 132.000 spettatori (4% di share) nella prima parte e 227.000 spettatori (5.2% di share) nella seconda parte

La7: L’Aria Che Tira ha ottenuto 320.000 spettatori (6.7% di share) nella prima parte e 489.000 spettatori (5.1% di share) nella seconda parte

Se la giocano quindi Rai 1 e Canale 5, con la prima che batte la seconda con Unomattina Estate vs Mattino Cinque News.