Ascolti tv 02/03/24: Conti vs De Filippi. Chi ha trionfato, top e flop

La prima serata di sabato 2 marzo 2024 è stata vinta da C’è Posta per te, condotto da Maria De Filippi su Canale 5, con più di 4,5 milioni di utenti e il 30.1% di share. Secondo posto per la prima puntata di Rischiatutto di Carlo Conti (Rai Uno), che non riesce a battere la regina del sabato sera ma si porta comunque a casa un ottimo risultato. A chiudere il podio si trova In altre parole di Massimo Gramellini, che si è aggiudicato l’attenzione di quasi 1 milione di spettatori. Nulla in particolare da segnalare per quanto riguarda il resto della programmazione: in ogni caso si è rimasti ben al di sotto del milione di utenti.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di sabato 2 marzo 2024:

Rai Uno: Rischiatutto 70 ha raccolto 3.143.000 spettatori (18.4% di share);

Canale 5: C’è Posta per Te ha totalizzato 4.665.000 spettatori (30.1%);

Rai Due: Atletica Leggera – Campionati Mondiali Indoor Glasgow 2024 ha intrattenuto 739.000 spettatori (3.9%);

Rai Tre: Il Provinciale – E lungo il Tevere ha raccolto 429.000 spettatori (2.4%);

Italia 1: Cattivissimo me 3 ha fatto compagnia a 729.000 spettatori (3.8%);

Rete 4: Nati con la camicia ha ottenuto 841.000 spettatori (4.8%);

La7: In altre parole ha registrato 935.000 spettatori (5%);

Tv8: F1 – GP Bahrain ha convinto 822.000 spettatori (4.5%);

Nove: Accordi & Disaccordi ha interessato 323.000 spettatori (1.7%).

Ascolti tv sabato 2 marzo 2024: preserale e access prime time

Affari tuoi prende letteralmente il volo e sigla 5.351.000 utenti e il 27.7% di share.

Canale 5: Striscia la notizia ha tenuto compagnia a 3.249.000 spettatori (16.9% di share);

Rai Uno: Affari Tuoi ha totalizzato 5.351.000 utenti (27.7%);

Rai Tre: Blob ha interessato 868.000 spettatori (4.8%);

Rai Tre: Che sarà… ha registrato 692.000 utenti (3.6%);

Italia Uno: N.C.I.S ha intrattenuto 1.229.000 utenti (6.5%);

Rai Uno: L’eredità ha incollato allo schermo 3.047.000 utenti nella prima parte (21.8%) e 4.279.000 (26.1%) nella seconda;

Canale 5: Avanti un altro! Story ha intrattenuto 2.265.000 spettatori nella prima parte (17.1%) e 3.068.000 spettatori nella seconda (19.3%);

Rete 4: Stasera Italia Weekend ha totalizzato una media di 537.000 spettatori (2.9%) nella prima parte e 496.000 spettatori (2.6%) nella seconda;

Nove: Fratelli di Crozza ha raccolto 521.000 utenti (2.7%).

Ascolti tv sabato 2 marzo 2024: il pomeriggio

Rai Uno: Linea Bianca ha collezionato 2.006.000 utenti (13.9%);

Rai Uno: Passaggio a Nord Ovest ha raccolto 1.310.000 utenti (10.5%);

Rai Uno: A sua immagine ha conquistato 882.000 telespettatori (7.5%) nella prima parte e 925.000 (8.4%) nella seconda;

Rai Uno: ItaliaSì! Ha totalizzato 1.441.000 utenti (13.1%) nella prima parte e 2.023.000 (16.8%) nella seconda;

Canale 5: Beautiful ha totalizzato 2.827.000 utenti (18.9%);

Canale 5: Terra Amara è stato seguito da 3.001.000 telespettatori (23.8%);

Canale 5: Verissimo ha fatto compagnia a 2.151.000 spettatori (19.8%) nella prima parte e 1.937.000 nella seconda (16.9%).

Ascolti tv sabato 2 marzo 2024: il mattino