Ascolti tv 02/01/24: Non ti pago, L’Eredità, Bonolis. Top e flop

La prima serata di martedì 2 gennaio 2024 vede vincere l’incontro di Coppa Italia: Milan-Cagliari (Canale Cinque), che raccoglie oltre 3,2 milioni di spettatori e uno share del 16.5%. Il film Non Ti Pago (Rai Uno) non va oltre il 13.5% di share, coinvolgendo poco più di 2,3 milioni di spettatori. Bene Italia Uno, che con il film Will Hunting – Genio Ribelle registra il 7.9% di share e vede sintonizzati 1.294.000 spettatori. The Floor – Ne rimarrà solo uno (Rai Due) debutta con un buon 7.1% di share. Bene anche Bianca Berlinguer, con il suo È Sempre Cartabianca (Rete Quattro) che supera il milione di spettatori.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di martedì 2 gennaio 2024:

Rai Uno: Non Ti Pago ha raccolto 2.319.000 telespettatori (13.5% di share);

Canale 5: Coppa Italia: Milan-Cagliari ha totalizzato 3.234.000 spettatori (16.5%);

Rai Due: The Floor – Ne rimarrà solo uno ha avuto 1.126.000 spettatori (7.1%);

Italia 1: Will Hunting – Genio Ribelle ha fatto compagnia a 1.294.000 spettatori (7.9%);

Rai Tre: L’afide e la formica ha intrattenuto 891.000 spettatori (4.8%);

Rete 4: È Sempre Cartabianca ha raggiunto 1.032.000 spettatori (7.3%);

La7: Cose Nostre – Malavita ha convinto 660.000 spettatori (3.6%);

TV8: Due pattini e una corona ha conquistato 700.000 spettatori (3.8%);

Nove: La maschera di Zorro ha ottenuto 462.000 spettatori (2.9%).

Ascolti tv martedì 2 gennaio 2024: preserale e access prime time

Il primo testa a testa tra L’Eredità e Avanti un Altro! vede trionfare il game show di Liorni. Affari Tuoi tocca quota 5,3 milioni di spettatori.

Canale 5: Striscina la Notizina ha convinto 3.422.000 persone (16.9% di share);

Rai Uno: Affari Tuoi ha ottenuto 5.301.000 telespettatori (25.3%);

Rai Uno: L’Eredità è stato seguito da 3.540.000 spettatori (23.4%) nella prima parte e nella seconda da 4.673.000 spettatori (26.5%);

Canale 5: Avanti un Altro! ha ottenuto 2.249.000 telespettatori (15.7%) nella prima parte e ne ha avuti 3.263.000 (19.2%) nella seconda;

Rai Tre: Il cavallo e la torre ha avuto 1.379.000 spettatori (6.8%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.657.000 spettatori (7.8%);

Rete Quattro: Stasera Italia ha informato 706.000 spettatori (3.5%) nella prima parte e 595.000 (2.8%) nella seconda;

La7: In Onda ha informato 1.433.000 spettatori (6.9%);

Tv8: 4 Hotel ha ottenuto 563.000 telespettatori (2.7%);

Nove: Cash or Trash – Xmas Special ha registrato 541.000 telespettatori (2.6%).

Ascolti tv martedì 2 gennaio 2024: il pomeriggio

Alberto Matano e la Vita in Diretta vincono ancora contro Myrta Merlino.

Rai Uno: La volta buona è stato seguito da 1.753.000 spettatori (13.4% di share) nella prima parte e da 1.728.000 utenti (15.2%) nella seconda;

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha intrattenuto 1.539.000 spettatori (14.7%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 1.837.000 spettatori (17.1%) nella prima parte e 2.322.000 utenti (18.9%) nella seconda;

Rai Due: Ore 14 ha raccolto 844.000 spettatori (6.7%);

Rai Due: BellaRai ha interessato 656.000 spettatori (6.3%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.499.000 telespettatori (17.6%);

Canale 5: La Promessa ha ottenuto 2.033.000 spettatori (17.8%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto un ascolto medio di 1.536.000 spettatori (14.2%) nella prima parte e di 1.493.000 utenti (12.2%) nella seconda.

Ascolti tv della mattina di martedì 2 gennaio 2024