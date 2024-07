Ascolti Tv 01/07: Euro 2024 batte Bardot e Morning News stupisce

Nella serata di ieri lunedì 01 luglio trionfa la Rai schierando gli Europei di Calcio 2024. Il Portogallo tiene incollati gli spettatori. Su canale 5 Bardot ha un calo di ascolti e viene tallonata dal film Mai Stati Uniti trasmesso da Rai 3. Le altre reti si accontentano di uno share più basso. Deludono Viaggi Pazzeschi su Tv8 e Bugie Criminali sul Nove che raggiungono uno share molto basso.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di lunedì 01 Luglio 2024:

Rai Uno: Europei Portogallo/Slovenia ha interessato 5.450.000 spettatori pari al 31.9%;

ha interessato 5.450.000 spettatori pari al 31.9%; Rai Due: Dawn – Sussurri nella Notte intrattiene 681.000 spettatori pari al 3.9%;

intrattiene 681.000 spettatori pari al 3.9%; Rai Tre: Mai Stati Uniti segna 1.102.000 spettatori pari al 6.2%;

segna 1.102.000 spettatori pari al 6.2%; Rete4: Quarta Repubblica totalizza 744.000 spettatori pari al 5.6%;

totalizza 744.000 spettatori pari al 5.6%; Canale5: Bardot ha conquistato 1.223.000 spettatori con uno share del 7.2%.;

ha conquistato 1.223.000 spettatori con uno share del 7.2%.; Italia1:The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 1 è visto da 723.000 spettatori con il 4,3%;

è visto da 723.000 spettatori con il 4,3%; La7: In Onda Prima Serata segna 1.183.000 spettatori con il 6.2%;

segna 1.183.000 spettatori con il 6.2%; Tv8: Viaggi Pazzeschi ottiene 276.000 spettatori con l’1.6%;

ottiene 276.000 spettatori con l’1.6%; Nove: Faking It – Bugie Criminali sigla 403.000 spettatori con il 2.3%.

Ascolti tv lunedì 01 Luglio: preserale e access prime time

Si conferma anche qui quanto verificato in serata. La Rai, grazie a Reazione a Catena, si lancia in pole position mentre Mediaset con Reazione a catena in replica e Paperissima Sprint la segue alle sue spalle:

Rai Uno: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.242.000 spettatori pari al 20.4%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.163.000 spettatori pari al 23.3%;

ha ottenuto un ascolto medio di 2.242.000 spettatori pari al 20.4%, mentre ha coinvolto 3.163.000 spettatori pari al 23.3%; Rai Due: NCIS Los Angeles raccoglie 368.000 spettatori (2.9%);

raccoglie 368.000 spettatori (2.9%); Rai Tre: le news dei TGR tengono informati 1.923.000 spettatori (13.6%) e Un Posto al Sole appassiona 1.560.000 spettatori (8.2%);

tengono informati 1.923.000 spettatori (13.6%) e appassiona 1.560.000 spettatori (8.2%); Rete4: Terra Amara interessa 484.000 spettatori (3.1%) e 4 di Sera ha radunato 738.000 spettatori con il 4.2%;

interessa 484.000 spettatori (3.1%) e ha radunato 738.000 spettatori con il 4.2%; Canale5: in replica Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.427.000 spettatori (13.9%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.053.000 spettatori (15.8%) e Paperissima Sprint raccoglie 2.271.000 spettatori pari al 12.1%;

ha intrattenuto 1.427.000 spettatori (13.9%), mentre ha convinto 2.053.000 spettatori (15.8%) e raccoglie 2.271.000 spettatori pari al 12.1%; Italia1: Studio Aperto Mag sigla 362.000 spettatori con il 3.1% e F.B.I Most Wanted raccoglie 456.000 spettatori con il 3%.

Ascolti tv lunedì 01 Luglio: mattina

Nella mattinata di ieri Mediaset con il suo programma di punta estivo Morning news e le repliche di Forum guadagna il podio e batte Uno Mattina Estate e Camper in Viaggio che si aggiudicano uno share più basso.