Ascolti 3/08: Olimpiadi al top, male Rai Uno e Canale 5. I dati

Ancora una volta, le Olimpiadi di Parigi 2024 sono state le più viste della serata. Le gare di Nuoto, andate in onda su Rai Due, sono state seguite da 3.440.000 spettatori (24.1% di share) nella prima parte e da 2.859.000 utenti (21.2%) nella seconda. In seguito, l’Atletica ha tenuti incollati al piccolo schermo 3.302.000 italiani (23.3%). Per concludere, le evoluzioni delle ginnaste hanno appassionato 2.175.000 spettatori (17.7%). Per quanto riguarda le altre reti invece, gli ascolti sono stati tutto fuorché eccellenti, complice il grande successo che sta riscuotendo questa edizione dei giochi olimpici.

Su Rai Uno infatti, dopo il flop (costato la cancellazione del programma) della scorsa settimana di Alessia Marcuzzi e il suo “Boomerissima“, è andato in onda il film C’era una volta… a Montecarlo che ha catturato l’attenzione di appena 1.333.000 spettatori (10.3% di share). Numeri ancora inferiori per Gerry Scotti e la replica de Lo Show dei Record che ha intrattenuto appena 1.097.000 utenti (11.2%). Con questi dati, il talent show firmato Mediaset non riesce proprio a ingranare e perde ancora punti rispetto alla scorsa settimana (1.160.000, 11.9%).

Anche alle altre reti non è andata meglio: Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo (Italia Uno) ha raccolto solamente 676.000 spettatori (5.7%), Per un pugno di dollari (Rai 3) ne ha raggiunti 613.000 (4.6%) e Finalmente la felicità (Rete4) ha intrattenuto una media di 581.000 utenti (4.6%).

Ascolti sabato 3 agosto: preserale e access prime time

Per quanto riguarda la fascia dell’access prime time, a sorpresa, Techetechetè Extra (Rai Uno) sorpassa Paperissima Sprint (Canale 5) e si guadagna 1.791.000 spettatori (12.5%). Il programma dedicato alle “papere” di Mediaset invece si ferma a 1.681.000 utenti (11.7%). Infine, In Onda (La7) ha informato 729.000 italiani (5.1%) e Tel chi el Telùn (Nove) ha registrato una media di 145.000 spettatori (1%). Per questi ultimi due programmi si tratta di numeri del tutto simili alla serata precedente.

Parlando invece del pre-serale, l’ormai nota battaglia tra Reazione a Catena e la replica di The Wall, ha nuovamente visto la vittoria del game show condotto da Pino Insegno su Rai Uno che ha incollato allo schermo 1.395.000 utenti (13.5%) nella prima parte e 2.096.000 (17.7%) nella seconda. Dati in calo rispetto alla serata precedente che però, come anticipato, non bastano per permettere a Mediaset di spodestare la trasmissione firmata Rai. Il game show di Canale 5 si è infatti fermato a 983.000 spettatori (9.8%) nella prima parte e 1.368.000 (12%) nella seconda. Una differenza importante e che, rispetto alla serata precedente si acuisce ancora di più.

Ascolti sabato 3 agosto: il pomeriggio

Ma veniamo agli ascolti dei programmi andati in onda nel corso del pomeriggio. Su Rai Uno, Linea Blu e Passaggio a Nord Ovest hanno tenuto compagnia rispettivamente a 1.102.000 (9.5%) e 737.000 spettatori (7.5%). Per concludere, A Sua Immagine è stato seguito da 636.000 italiani (6.7%) nella prima parte e 800.000 (8.5%) nella seconda.

Su Canale 5 invece sono andate in onda le classiche e ormai ben rodate soap opera: Beautiful ha intrattenuto 1.723.000 utenti (13.8%), My Home My Destiny ha totalizzato 1.570.000 spettatori (14.3%) e, infine, La Promessa ne ha raccolti ben 1.362.000 (13.9%). Insomma, la scelta di Mediaset di occupare il pomeriggio degli italiani con le soap opera più amate dal pubblico si conferma ancora una volta vincente.

A proposito di soap opera, i fans più attenti avranno notato l’assenza di una delle più famose: Endless Love. A quanto pare, Mediaset ha deciso di interrompere la messa in onda delle puntate della suddetta soap per una settimana, dal 12 al 16 agosto. Al suo posto infatti, la programmazione prevede alcune puntate di The Family mentre Endless Love tornerà lunedì 19 agosto. Infine, da settembre, riprenderà anche la messa in onda delle puntate speciali del sabato.

Per finire, grande successo anche per le gare pomeridiane delle Olimpiadi di Parigi 2024 (Rai Due), seguite da 1.990.000 spettatori (18.1%).