Ascolti 27/01: GF, Montecristo, Affari tuoi, Striscia. Chi ha vinto

L’ultima settimana di gennaio apre le porte ad un numero di ascolti strepitoso per Mamma Rai che ancora una volta supera i competitors con la messa in onda, lunedì 27 gennaio, di Il Conte di Montecristo. Il reality condotto da Alfonso Signorini arranca ma tiene testa a differenza di Striscia la notizia che, invece, non riesce a stare al passo di Affari tuoi che con Stefano De Martino continua a cavalcare l’onda del successo. Entriamo nel dettaglio per scoprire tutti i dati e approfondimenti degli ascolti televisivi della giornata.

Nella serata di ieri, lunedì 27 gennaio 2025, su Rai1 Il Conte di Montecristo ha interessato 5.299.000 spettatori pari al 28% di share. Su Canale5 Grande Fratello ha conquistato 2.297.000 spettatori con uno share del 16.9%. Su Rai2 la replica di Boss in Incognito intrattiene 1.071.000 spettatori pari al 6.1%. Su Italia1 Avengers: Infinity War incolla davanti al video 1.354.000 spettatori (7.9%). Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 533.000 spettatori e il 3%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 673.000 spettatori (4.4%). Su La7, preceduto da Speciale La Torre di Babele (.000 – %), La tregua raggiunge 825.000 spettatori e il 4.3%. Su Tv8 4 Hotel ottiene 443.000 spettatori con il 2.6%. Sul Nove Non Hanno un Amico con Luca Bizzarri raduna 491.000 spettatori (2.5%).

Ascolti 27/01: Access Prime Time e Preserale

Per la fascia Access Prime Time, su Rai1 Cinque Minuti interessa 5.600.000 spettatori (26.2%), mentre Affari Tuoi raduna 6.884.000 spettatori (31.2%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.090.000 spettatori pari al 14%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 480.000 spettatori con il 2.2%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.457.000 spettatori (6.7%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.401.000 spettatori (6.5%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.501.000 spettatori (6.8%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 963.000 spettatori e il 4.5% nella prima parte e 913.000 spettatori e il 4.1% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.915.000 spettatori (8.7%).

Per la fascia Preserale Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 3.542.000 spettatori pari al 23.5%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.952.000 spettatori pari al 27%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.521.000 spettatori (17.4%), mentre Avanti un Altro ha convinto 3.560.000 spettatori (20.5%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (454.000 – 3.2%), Blue Bloods totalizza 379.000 spettatori con il 2.2% nel primo episodio e 462.000 spettatori con il 2.3% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 451.000 spettatori (2.9%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 658.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.527.000 spettatori (13.3%). A seguire Blob segna 1.152.000 spettatori (5.7%) e Caro Marziano – Speciale Il Giorno della Memoria sigla 1.150.000 spettatori (5.5%). Su Rete4 La Promessa interessa 883.000 spettatori (4.4%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 310.000 spettatori pari all’1.9%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 433.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 376.000 spettatori con il 2%.

Ascolti Tv 27/01: Pomeriggio

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.668.000 – 21%), La Volta Buona colleziona 1.643.000 spettatori con il 13.8% nella prima parte di oltre un’ora e 1.679.000 spettatori con il 16.8% nella seconda parte di 39 minuti, mentre Il Paradiso delle Signore conquista 1.849.000 spettatori con il 19.2%. Dopo una breve edizione del TG1 (1.334.000 – 13.7%), La Vita in Diretta, preceduta dalla presentazione (1.738.000 – 16.9%), realizza un ascolto di 2.368.000 spettatori con il 20.3%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.364.000 spettatori pari al 18.4% e Endless Love sigla 2.446.000 spettatori pari al 19.8%, mentre Uomini e Donne raduna 2.478.000 spettatori pari al 23.2% (Finale a 1.781.000 e il 18.3%), la striscia di Amici segna 1.582.000 spettatori pari al 16.4% e quella del Grande Fratello 1.375.000 spettatori pari al 14.3%. A seguire, dopo My Home My Destiny (1.364.000 – 14%), Pomeriggio Cinque intrattiene 1.312.000 spettatori pari al 12.7% nella prima parte e 1.420.000 spettatori pari al 12.3% nella seconda parte (I Saluti a 1.634.000 e il 12.3%).