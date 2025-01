Ascolti 23/01: Un passo dal cielo 8, GF, Chissà chi è. Top e flop

Mamma Rai continua a cavalcare l’onda del successo con il suo palinsesto tanto apprezzato dagli italiani. Alberto Matano con La Vita in Diretta, Stefano De Martino con Affari Tuoi e poi ancora fiction e programmi in prima serata portano la rete nazionale ad ottenere dati audience e share oltre ogni limite. Alla concorrenza, però, la presenza di Maria De Filippi nella fascia del pomeriggio con il day time di Amici e la trasmissione storica Uomini e donne si fa sentire. Scopriamo tutti i dettagli.

Nella serata di ieri, giovedì 23 gennaio 2025, su Rai1 la fiction Un Passo dal Cielo 8 ha interessato 4.172.000 spettatori pari al 23% di share. Su Canale5 Grande Fratello 18 ha appassionato 2.050.000 spettatori con uno share del 15.8% di share. Su Rai2 The Rookie intrattiene 527.000 spettatori pari al 3% di share. Su Italia1 Harry Potter e la camera dei segreti incolla davanti al video 937.000 spettatori con il 6%. Su Rai3 Splendida Cornice segna 1.050.000 spettatori e il 6.2% di share. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 1.028.000 spettatori con il 7% di share. Su La7 PiazzaPulita raggiunge 911.000 spettatori e il 6.2% di share. Su Tv8 l’incontro di Europa League Manchester United – Rangers ottiene 572.000 spettatori con il 2.9% di share. Sul Nove Chissà chi è Speciale raduna 350.000 spettatori con il 2% di share.

Ascolti Tv 23/01: Access Prime Time e Preserale

Per quanto riguarda la fascia Access Prime Time, su Rai1 Affari Tuoi raduna 6.169.000 spettatori (28.6%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.997.000 spettatori (13.9%). Su Rai2 TG2 Post totalizza 464.000 spettatori con il 2.1%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.348.000 spettatori (6.3%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.376.000 spettatori (6.6%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.535.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.056.000 spettatori e il 5% di share nella prima parte e 961.000 spettatori e il 4.4% di share nella seconda parte. Su La7 8 ½ raccoglie 1.803.000 spettatori (8.4%).

Analizzando, invece, il Preserale, su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.429.000 spettatori pari al 23.0% di share, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.644.000 spettatori pari al 25.9% di share. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.397.000 spettatori (16.9%), mentre Avanti un altro ha convinto 3.446.000 spettatori con il 20.3% di share. Su Rai2, Le Leggi del Cuore totalizza 220.000 spettatori (1.3%), nel primo episodio, e 245.000 spettatori (1.3%), nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 409.000 spettatori (2.6%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 591.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.664.000 spettatori (14.3%). A seguire Blob segna 1.120.000 spettatori (5.8%) e Caro Marziano Speciale sigla 1.166.000 spettatori (5.7%). Su Rete4 La Promessa interessa 973.000 spettatori (5.0%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 302.000 spettatori (1.9%).

Ascolti Tv 23/01: pomeriggio

Su Rai1, La Volta Buona colleziona 1.586.000 spettatori con il 13.5% di share nella prima parte e 1.618.000 spettatori con il 15.9% di share nella seconda parte. Il Paradiso delle Signore conquista 1.617.000 spettatori con il 17.2% di share. La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.749.000 spettatori con il 18.4% di share nella presentazione e 2.333.000 spettatori con il 20.7% di share. Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.286.000 spettatori pari al 18.1% di share, Endless Love sigla 2.684.000 spettatori pari al 21.8% di share e Uomini e Donne raccoglie 2.811.000 spettatori con il 26.4% di share. La striscia di Amici segna 1.720.000 spettatori (18.5%), quella di Grande Fratello 1.367.000 spettatori (14.7%). My Home My Destiny raduna 1.323.000 spettatori pari al 14.5% di share. A seguire Pomeriggio Cinque intrattiene 1.259.000 spettatori pari al 13.1% di share nella prima parte e 1.474.000 spettatori pari al 13.2% di share nella seconda parte.