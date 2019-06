Ascolti Tv 15 giugno 2019: Ciao Darwin trionfa contro La Traviata di Zeffirelli

Ciao Darwin La Resurrezione su Canale 5 vince facilmente contro La Traviata di Zeffirelli su Rai1

Un vero e proprio trionfo per Ciao Darwin La Resurrezione, che ha vinto la sfida degli ascolti in una delle prime gare estive del sabato sera. La replica della prima puntata dell’ultima edizione del comico game show, il 15 giugno 2019 ha infatti vinto agevolmente contro La Traviata di Franco Zaffirelli. Il film del 1983 ha sostituito nel palinsesto di Rai1 lo show di Al Bano e Romina, in seguito alla scomparsa del noto regista. Una vittoria facile e quasi scontata quella degli amati Paolo Bonolis e Luca Laurenti su Canale 5, che sono stati scelti ancora una volta da 2.174.000 spettatori, pari al 15% di share. Quasi la metà degli ascolti per il primo canale, che con l’omaggio a Zaffirelli ha guadagnato solo il 7.7% di share con 1.273.000 telespettatori.

Ascolti Tv Sabato 15 giugno: la replica di Ciao Darwin si aggiudica la prima serata senza sforzi

Nonostante sia stata una replica (è stata riproposta la sfida tra Normali contro Diversi con Orietta Berti e Rebecca di Pasquale), Ciao Darwin 2019 ha battuto senza sforzi la programmazione della concorrenza. L’omaggio, doveroso, al grande Zeffirelli, infatti, non è stato in grado di conquistare grande attenzione da parte del pubblico, ma come sono andati gli altri programmi di casa Rai? Su Rai2 il giallo Tutti i segreti della mia famiglia ha interessato 1.310.000 spettatori pari al 7.7% di share, proprio come La Traviata. Camila Raznovich su Rai3 con Ogni cosa è illuminata ha invece ottenuto il 5% di share con 783.000 spettatori, mentre Alla Ricerca dell’Isola di Nim su Italia1 ha ottenuto 1.115.000 spettatori per il 6.7% di share. Una Vita su Rete 4 conquista 6.1% con 977.000 spettatori. Su La7 la serie Little Murders ha totalizzato 350.000 spettatori con uno share del 2.7%.

Preserale e Pomeriggio, auditel 15 giugno 2019: Reazione a Catena batte ancora Caduta Libera

Ma se nella prima serata è casa Mediaset a vincere, nel preserale è la Rai ad ottenere i risultati migliori con Reazione a Catena. Il quiz show dell’estate, condotto quest’anno dal buon Marco Liorni su Rai1, ha battuto ancora una volta Caduta Libera con una media di ascolti di 1.998.000 spettatori pari al 18.3% di share. Il quiz di Gerry Scotti, infatti, ha raccolto davanti alla tv 2.679.000 spettatori (20.9%). Tra le trasmissioni televisive più seguite del preserale troviamo anche lo storico Blob su Rai3 e la soap Tempesta D’amore su Rete4, che fanno rispettivamente il 4.9% e 4.4% di share.