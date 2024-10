Ascolti 15/10: House Of Gucci, Temptation, The Floor, chi ha vinto

Nella serata di ieri sera, martedì 15 ottobre, i telespettatori hanno avuto una grande varietà di scelta tra trasmissioni di intrattenimento, serie tv, film, sport, programmi d’informazione ed approfondimento, reality show. Su Rai 1 è andato in onda House of Gucci, film che racconta la storia di una delle famiglie più note d’Italia, la famiglia Gucci, con interpreti gli attori Adam Driver, Lady Gaga, Jared Leto ed Al Pacino. Questo ha interessato 1.894.000 spettatori con 11.9% di share.

Su Canale 5, invece, è stata trasmessa un’altra puntata di Temptation Island. Il viaggio nei sentimenti delle coppie protagoniste del reality show condotto da Filippo Bisciglia è stato seguito da 3.244.000 spettatori con il 23.1% di share confermandosi molto seguito. Ha difatti vinto la gara degli ascolti della serata con un forte scarto sulla seconda.

Rai 2 ha proposto l’ultima puntata del game show condotto dai The Jackal, The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno, che ha divertito 860.000 spettatori con 5.2% di share. Su Rai 3 Le Ragazze è stato visto da 772.000 spettatori con il 4.2% di share. Su Italia 1 The Foreigner è stato la scelta di 892.000 spettatori con il 5.8% di share. Infine, su Rete 4, E’ Sempre Cartabianca è stato visto da 808.000 spettatori (5.7%).

Martedì 15 ottobre: access prime time e preserale

Ancora una volta l’access prime time se l’è aggiudicato Rai 1 con Affari Tuoi che ha radunato 5.724.000 spettatori (26.7%). Su Canale5 Striscia la Notizia ha invece ottenuto 2.935.000 spettatori pari al 13.7%. Ancora stenta a decollare Chissa Chi E’ di Amadeus su Nove, che è stato seguito da 629.000 spettatori con il 2.9%. C’è chi ha poi preferito le serie tv. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine è stato scelto da 1.539.000 spettatori con il 7.3% (primo episodio: 1.439.000 – 6.9%, secondo: 1.650.000 – 7.8%). Su Rai3 Un Posto al Sole ha invece appassionato 1.491.000 spettatori (6.9%).

Nel preserale se la sono giocata Rai 1 e Canale 5 con uno scarto minimo della prima sulla seconda. Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.455.000 spettatori pari al 19.4%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.603.000 spettatori pari al 22.1%. Gira La Ruota della Fortuna ha invece intrattenuto 2.120.000 spettatori (18.5%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.242.000 spettatori (21.2%).

Martedì 15 ottobre: pomeriggio

Regina del pomeriggio si è confermata ancora una volta Maria De Filippi. Uomini E Donne è stato visto da 2.296.000 spettatori con il 24.3% mentre Amici da 1.373.000 spettatori (18.4%). Successivamente Pomeriggio Cinque è stato seguito da 1.061.000 spettatori pari al 14.9% nella prima parte e 996.000 spettatori pari all’11.8% nella seconda parte. Su Rai 1 La Volta Buona ha ottenuto 1.329.000 spettatori con l’11.6% nella presentazione e 1.353.000 spettatori con il 14.3% nella restante parte, in seguito La Vita In Diretta 1.407.000 spettatori con il 20.2% nella presentazione e 1.880.000 spettatori con il 21.6% nella seconda.

Si confermano molto seguite le serie tv pomeridiane. Su Rai 1 Il Paradiso delle Signore ha conquistato 1.508.000 spettatori con il 20.2%. Su Canale5 Beautiful ha raggiunto 2.272.000 spettatori pari al 19%, Endless Love 2.321.000 spettatori pari al 20.3% e My Home My Destiny 1.193.000 spettatori pari al 16.7%.