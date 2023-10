Ascolti 14/10/23: Tsqv perde (come prevedibile) Top e flop

Serata vinta nettamente dalla partita di qualificazione a Euro2024 Italia-Malta su Rai 1, che ha incollato allo schermo più di 5 milioni e mezzo di spettatori registrando uno share del 31.2%. Un risultato difficile da battere e che (come previsto) ha relegato al secondo posto della classifica Tu si que vales, in onda su Canale Cinque, che rispetto alla scorsa settimana ha guadagnano comunque più di 200 mila utenti ma tanto non è bastato per aggiudicarsi la medaglia d’oro. Nulla in particolare da segnalare invece per quanto riguarda la programmazione sulle restanti reti: in nessun caso si è superato il milione di utenti.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di sabato 14 ottobre 2023:

Rai Uno: Nazionale di calcio Italia- Malta ha registrato 5.658.000 spettatori (31.2% di share);

Canale 5: Tu si que vales ha convinto 3.940.000 spettatori (29.7%);

Rai Due: S.W.A.T. – Stagione 6 Episodio 7 – Colpo di scena ha ottenuto 747.000 utenti (4.2%);

Rai Tre: ITALIC – carattere italiano ha intrattenuto 461.000 spettatori (2.9%);

Italia Uno: L’era glaciale 7 – In rotta di collisione ha interessato 703.000 spettatori (4.1%);

Rete 4: Rocky IV è stato seguito da 411.000 spettatori (2.55%);

La 7: In Altre Parole ha convinto 793.000 spettatori (4.6%);

Tv 8: Alessandro Borghese – 4 Ristoranti ha totalizzato 290.000 spettatori (2.1%);

Nove: Faking It – Bugie o verità? ha raggiunto 241.000 persone (1.4%).

Ascolti tv sabato 14 ottobre 2023: preserale e access prime time

Canale 5: Striscia la notizia è stato seguito da 2.901.000 persone (15.8% di share);

Italia Uno: N.C.I.S. ha intrattenuto 1.093.000 telespettatori (6%);

Rai Tre: Che Sarà di Serena Bortone interessa 608.000 spettatori (3.4%);

Rete 4: Stasera Italia Weekend ha registrato 578.000 spettatori nella prima parte del programma (3.3%), mentre nella seconda ne ha avuti 556.000 (3%);

Rai Uno: Reazione a Catena ha intrattenuto 2.596.000 spettatori (22.4%) nella prima parte e 3.830.000 utenti (26.8%) nella seconda;

Canale 5: Caduta Libera Story ha raggiunto 1.703.000 spettatori (16.1%) nella prima parte e nella seconda ne ha raggiunti 2.338.000 (17%).

Ascolti tv sabato 14 ottobre 2023: il pomeriggio