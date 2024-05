Ascolti 10/5: Acchiappatalenti e Terra Amara, è testa a testa!

Testa a testa tra Rai e Mediaset: Milly Carlucci con il suo Acchiappatalenti si piazza in seconda posizione, la medaglia d’oro va sempre a Terra Amara nella sua versione in prima serata che scarta la Carlucci per un punto.

Bocciatissimi La Pupa E Il Secchione che chiudono la finale con appena il 3% di ascolti.

Ecco tutti i dati relativi alla prima serata di Venerdì 10 Maggio:

Rai Uno: L’Acchiappatalenti, 2.667.000 spettatori (17.2%)

2.667.000 spettatori (17.2%) Rai Due: La Donna Per Me, 815.000 spettatori (4.6%)

815.000 spettatori (4.6%) Rai Tre: Lasciali Parlare, 439.000 spettatori (2.5%)

439.000 spettatori (2.5%) Rete Quattro: Quarto Grado, 1.087.000 spettatori (7.6%)

1.087.000 spettatori (7.6%) Canale 5: Terra Amara, 3.018.000 spettatori (18.2%)

3.018.000 spettatori (18.2%) Italia 1: La Pupa E Il Secchione, 522.000 spettatori (3.4%)

522.000 spettatori (3.4%) La7: Propaganda Live, 844.000 spettatori (6.2%)

844.000 spettatori (6.2%) Tv8: Masterchef, 457.000 spettatori (3%)

457.000 spettatori (3%) Nove: Fratelli di Crozza, 1.213.000 spettatori (6.7%)

Ascolti Tv Venerdì 10 Maggio: preserale e access prime time:

Migliora La Ruota Della Fortuna. Affari Tuoi fa il botto di ascolti, mentre ci si prepara all’addio di Amadeus. Dopo la curva di crescita di Striscia La Notizia dovuta all’essenza dei pacchi durante la Champions, Gerry e Michelle crollano di nuovo sotto il peso del preserale Rai.

Rai Uno: L’Eredità, 3.500.000 spettatori ( 26.1%)

3.500.000 spettatori ( 26.1%) Rai Uno: Affari Tuoi, 5.117.000 spettatori (26.4%)

5.117.000 spettatori (26.4%) Canale 5: La Ruota Della Fortuna, 2.761.000 spettatori (21.7%)

2.761.000 spettatori (21.7%) Canale 5: Striscia La Notizia,3.154.000 spettatori (16.3%)



Ascolti Tv Venerdì 10 Maggio: pomeriggio

Maria De Filippi con Uomini & Donne fa il record, si arriva al 27% di share, ma anche La Vita in Diretta si difende.

Myrta Merlino invece, continua ad affondare, con il pubblico che cambia canale non appena inizia Pomeriggio 5.

Rai Uno: La Volta Buona, 1.356.000 spettatori (13.8%)

1.356.000 spettatori (13.8%) Rai Uno: Il Paradiso Delle Signore, 1.015.000 spettatori (12.8%)

1.015.000 spettatori (12.8%) Rai Uno: La Vita In Diretta, 1.707.000 spettatori ( 20.9%)

1.707.000 spettatori ( 20.9%) Canale 5: Endless Love, 2.267.000 spettatori (20.4%)

2.267.000 spettatori (20.4%) Canale 5: Uomini & Donne, 2.669.000 spettatori (27.4%)

2.669.000 spettatori (27.4%) Canale 5: Amici, 1.639.000 spettatori (20.6%)

1.639.000 spettatori (20.6%) Canale 5: La Promessa, 1.664.000 spettatori (21.1%)

1.664.000 spettatori (21.1%) Canale 5: Pomeriggio 5,1.266.000 spettatori (16.2%) nella prima parte e a 1.142.000 spettatori (14.5%)



Ascolti Tv Venerdì 10 Maggio: il mattino

Rimonta a sorpresa di Federica Panicucci! Per la prima volta la seconda parte di Mattino 5 batte la prima! Crolla tuttavia con il collegamento su Rete 4

Fiorello ha il monopolio totale degli ascolti della mattina con il finale di stagione di Viva Rai2