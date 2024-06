Artur Dainese, rivelazioni: discorso perfetto su L’Isola dei Famosi

Artur Dainese tira le fila e, dopo 59 giorni passati a Cayo Cochinos e più di due mesi in Honduras, rompe il silenzio sulla sua esperienza a tratti tumultuosa a L’Isola dei Famosi. Alla fine si è piazzata al quarto posto, raggiungendo la finale, dopo essere stato tra i naufraghi più discussi e attaccati. Pure in modo esagerato, ma su questo punto ci torneremo a breve. Il modello di origini ucraine, che il reality lo conosce molto bene (aveva preso parte anche all’edizione spagnola del programma classificandosi secondo), una volta rientrato in Italia, è rientrato ovviamente in possesso anche dei suoi profili social. Ed è proprio tramite un post che ha spiegato le sensazioni provate al termine del lungo viaggio nella trasmissione.

“Forse questa è la prima volta che dormo più di 5 ore. Ho la faccia distrutta e anche il labbro. Volevo prendere del tempo per ringraziare tuti. Nonostante il programma è finito voi mi continuate a scrivere e mi dice che dovevo vincere e che sono il vincitore morale de L’Isola. Vi ringrazio tanto, ma è finita ragazzi”. Così Dainese che ha aggiunto: “Ormai è andata così, il mio obiettivo non era vincere, ma far vedere alle persone come sono fatto e far vedere come sono fatte le altre persone con i piccoli gesti. Però è un gioco, non c’è da accanirsi qui, non ha senso che mi scrivete cose cattive e negative sugli altri concorrenti. Ognuno gioca come vuole, quindi è andata e va bene così, mettiamoci l’anima in pace”.

Il modello, in modo saggio, ha quindi stemperato le polemiche, preferendo non aizzare nuovi battibecchi. Giusto così, il suo discorso non fa una piega: L’Isola è finita, quel che è stato è stato. Meglio guardare avanti e che ognuno giudichi da sé. “Non ho mai ricevuto così tanti messaggi positivi, ma solo positivi, dove tutti hanno capito il mio percorso, il mio messaggio e dove tutti erano con me. E mi viene da piangere. Sono riuscito a trasmettere quello che volevo. Vi ringrazio perché è bellissimo leggere i vostri messaggi. Devo anche dire che mi fate emozionare”, ha concluso Dainese

Isola dei Famosi, si è esagerato nei confronti di Artur Dainese?

Come poc’anzi accennato, il modello è stato uno dei naufraghi più divisivi e più discussi. A un certo punto si è ritrovato solo contro tutti. Nonostante ciò ha sempre goduto dell’apprezzamento di una buona fetta di pubblico. In effetti è più che lecito ritenere che in determinati frangenti ci sia stato una sorta di accanimento contro di lui. Accanimento dettato anche da alcune scelte autoriali.

D’altra parte un reality vive di questo e chi lo manovra deve inventarsi qualcosa e creare dinamiche di scontro. Altrimenti che noia! A Mediaset, come è più che noto, è stata imposta la linea dell’antitrash. Per i reality show questa decisione è stata una bruttissima gatta da pelare. “E ora che si fa?”, si sono domandati gli addetti ai lavori. Si fa che se non si può più pigliare concorrenti ‘starnazzanti’, si cerca di innescare qualche dissapore con quelli che ci sono. Artur è finito in tale dinamica, dalla parte meno allettante, quella della ‘vittima sacrificale’. Va però ripetuto che si tratta di tv, nessuna tragedia!