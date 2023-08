Armando: “Io e Riccardo fuori da Uomini e Donne? Ora parlo io”

Mancano pochi giorni alle registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne e finalmente il pubblico scoprirà chi saranno i protagonisti della prossima stagione del dating show. Da un lato, c’è molto fermento nello scoprire i nuovi tronisti del Trono Classico, e dall’altro, ci si interroga su chi saranno i Cavalieri e le Dame che vedremo seduti nel parterre dello studio. Le domande senza risposta su questa nuova edizione sono diverse. Questo perché la rivoluzionaria linea editoriale adottata da Pier Silvio Berlusconi ha gettato tutti nell’incertezza. Dapprima, si è iniziato a dubitare su un possibile ritorno di Tina Cipollari, la quale ha però confermato la sua presenza fissa nella trasmissione. Adesso, invece, alcune indiscrezioni avrebbero assicurato che due grandi protagonisti del Trono Over rischierebbero essere risucchiati dalla ‘mannaia’ in questione, ovvero Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato.

Il motivo per il quale i due cavalieri rischierebbero il ‘posto’ risiederebbe nella rivoluzione ‘scaccia trash‘ adottata dall’amministratore delegato, che prevederebbe l’uscita anche dei due uomini. Riccardo e Armando, infatti, si sono spesso scontrati, dando luogo a liti che hanno oltrepassato i confini. I due hanno rischiato anche di arrivare alle mani, tanto da dover essere separati dai presenti in studio. Per questo, è iniziata a diffondersi una voce secondo la quale non sarebbero stato più i benvenuti. Ebbene, non è passato troppo tempo prima che Armando decidesse di rispondere alle indiscrezioni.

Incarnato ha recentemente pubblicato un lungo sfogo sui suoi social, scagliandosi contro le cosiddette ‘fake news‘, invitando a fare attenzione a ciò che viene scritto negli articoli, soprattutto perché “una persona a me molto cara sta crescendo con un’idea sbagliata nei miei confronti”. Presumibilmente, il cavaliere parlava della figlia Michelle. Ecco quanto scritto da Armando:

Avete stancato, voi e questi articoli sulla mia persona. Per prendere click e visual alle vostre pagine scrivete cose che non esistono. Notizie fake prive di fondamenta. Cose che non stanno né in cielo né in terra. Della mia vita faccio quello che mi pare, resto in vacanza fino a quando ne ho voglia. Nessuno mi dice cosa devo o non devo fare, né il come o tantomeno quando. Fossi in voi mi vergognerei. Guardate bene l’orologio e ricordate che il tempo è galantuomo. Non avete rispetto di niente e di nessuno. E a tempo debito non avrò rispetto di niente e di nessuno.

Dunque, stando alle parole di Armando, sembrerebbe smentita la sua fuoriuscita da Uomini e Donne. L’uomo non ha nominato direttamente il programma, ma, facendo riferimento alle notizie false nei suoi confronti, sembrerebbe star parlando proprio di quanto circolato negli ultimi giorni. Nessuna replica, invece, da parte di Riccardo Guarnieri, che pare aver optato per la linea del silenzio. Ad ogni modo, a smentire la notizia ci ha pensato anche l’esperto di gossip Amedeo Venza.

L’influencer ha pubblicato poche ore fa una storia sul suo profilo Instagram, in cui ha dichiarato che persone vicine ai diretti interessati gli avrebbero assicurato la riconferma a Uomini e Donne sia di Armando Incarnato che di Riccardo Guarnieri. Insomma, non resta che attendere per scoprire cosa succederà e quali personaggi vedremo finalmente apparire nello studio del programma di Maria De Filippi.