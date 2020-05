Armando Incarnato capelli, dopo puntate UeD la spiegazione: che succede

Uomini e Donne, le polemiche sui capelli di Armando Incarnato

Nei giorni scorsi sui social network si è fatta molta ironia sui capelli di Armando Incarnato che al ritorno della formula classica di Uomini e Donne ha mostrato una pettinatura diversa dalla solita mentre Nicola Vivarelli si presentava a Gemma Galgani; qualcuno ha persino detto che il protagonista di quella puntata non è stato Sirius ma proprio Armando col suo look. Oggi la risposta a queste critiche, sfociate purtroppo in insulti e polemiche davvero esagerate, è arrivata direttamente da Incarnato che su Instagram ha pubblicato un post con chiaro riferimento a ciò che è accaduto.

Armando dopo Uomini e Donne: la risposta alle critiche

“Molti hanno guardato i capelli – queste le parole di Armando su Instagram –… Altri la testa. Buon dì, flowers. E tanti auguri a tutte le mamme!”. Armando insomma ha voluto spegnere la polemica con poche parole, come ha fatto, del resto, anche tra le storie Instagram in cui ha scritto “Occhio ai capelli, al vento… Potrebbero piacere a qualcuno”. A cosa avrà voluto far riferimento Armando? A una presunta conoscenza di cui non sappiamo ancora nulla e di cui potremo sapere qualcosa di più nelle prossime puntate di Uomini e Donne? Potrebbe essere. Lui intanto sempre su Instagram ha chiuso il discorso con un chiarissimo “Me ne fo…o” che potrebbe essere riferito tanto alle critiche quanto ad altro.

News Uomini e Donne, Armando e Maria De Filippi prima del Covid-19

Ricordiamo che prima della pandemia Covid-19 Armando aveva fatto infuriare Maria De Filippi per il suo atteggiamento nei confronti di Veronica Ursida e che la stessa conduttrice per il nervoso aveva chiuso in anticipo le registrazioni. Non sappiamo come sia andata a finire dietro le quinte ma se Armando è stato invitato di nuovo la situazione si sarà senz’altro calmata.