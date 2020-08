Arisa vuole un figlio a 38 anni con Lorenzo: la cantante a ruota libera

Arisa nutre il desiderio di diventare mamma. La cantante 38enne – ha festeggiato il compleanno pochi giorni fa, lo scorso 20 agosto – ha rilasciato un’intervista al settimanale Gente, confessando la voglia di maternità. Da anni è legata sentimentalmente al compagno Lorenzo Zambelli e a proposito di un figlio, in passato, ha confidato più volte di sognarlo ma al contempo di non sentirsi pronta. Ora, però, forse le cose sono cambiate e un bebè potrebbe essere una possibilità per nulla remota. “Sì, finora un bimbo non è arrivato, ma ci farebbe davvero molto piacere”, ha dichiarato alla rivista. Anche perché la love story con Lorenzo è rodata, anche da tira e molla. Insomma, la coppia ha passato tempeste e burrasche ma è sempre rimasta unita alla fine di tutto. E forse ore è giunto il momento di allargare la famiglia.

Arisa e la voglia di diventare mamma: la storia con Lorenzo Zambelli

Arisa e Lorenzo Zambelli, tra lati e bassi, sono insieme da circa nove anni. Lui è il suo manager e da sempre è riservato, preferendo mantenere un basso molto profilo sul versante pubblico. Da quando è decollata la love story, come sopra detto, non sono mancati periodi no e difficili, che hanno anche provocato temporanee separazioni. Il momento più difficoltoso, probabilmente, risale al 2016. In quell’anno si è consumata una crisi lunga e profonda, descritta artisticamente da Arisa nella canzone La notte. Nonostante tutto, la coppia è sempre tornata sul medesimo binario sentimentale. E pare che stavolta il feeling e l’intesa siano stati ben affinati. Non resta che coronare il rapporto con un bel bebè.

Arisa e il Body Positive: “Ho accettato la mia pancia”

Nei giorni scorsi Arisa ha fatto parecchio parlare di sé per uno scatto su Instagram all’insegna del ‘body positive’. La foto, in cui ha ripreso il proprio corpo in bikini in primo piano, ha trovato il plauso di molti, ma anche qualche critica. In merito alla questione, sempre al magazine Gente, la cantante ha dichiarato che per i suoi 38 anni ha voluto accettare “la sua pancia”, specificando però che è “importante prendersi cura di sé”, anche se non “in modo maniacale”. Insomma, è opportuno convivere bene con il proprio corpo ma dall’altra parte non è bene trascurarsi e lasciarsi andare. Parola di Arisa!