Arisa foto costume, Caterina Collovati: “Body positivity, che noia”

La foto pubblicata nelle scorse ore dalla popolare cantate Arisa in costume da bagno sui social per sensibilizzare le donne alla body positivity ha fatto molto scalpore. Se da un lato sono stati tanti ad accogliere positivamente l’iniziativa dell’artista, dall’altra ci sono state anche numerose critiche. Tra le tante anche quella della giornalista ed opinionista di Live Non è la D’Urso, Caterina Collovati. La conduttrice e moglie dell’ex calciatore Fulvio Collovati ha pubblicato nelle scorse ore sui suoi profili Facebook e Instagram dei post in cui spiega il motivo del suo dissenso. La giornalista ha tenuto a precisare che le sue parole, però, non sono riferite al body shaming. Per lei piuttosto è una questione di buon gusto. Arisa, infatti, ha pubblicato nei giorni scorsi un’immagine che la ritrae in spiaggia in bikini, mettendo in risalto il décolleté abbondante, il ventre e i genitali.

Caterina Collovati critica Arisa

La foto di Arisa è stata pubblicata con lo scopo di stimolare le donne ad una riflessione più ampia: l’accettazione del proprio fisico e delle proprie imperfezioni. Caterina Collovati ha però tuonato dai suoi profili social: “La moda del politically correct ha rimbambito tutti“. Poi la giornalista ha aggiunto: “Body positivity e balle varie, che noia“. Stando a quanto si legge nel post della Collovati, nella foto di Arisa non si vedrebbero i rotolini di ciccia di Rosalba Pippa (vero nome di Arisa), bensì il suo pube. Una cosa che la Collocati trova assolutamente fuori luogo.

Le parole di Caterina Collovati contro Diletta Leotta

Nel corso di una puntata della scorsa edizione del talk show di Canale 5 Live Non è la D’Urso, Caterina Collovati ha commentato caustica la conduttrice televisiva e volto di DAZN, Diletta Leotta. All’indirizzo dell’ex di Scardina, la Collovati ha detto: “Che motivo c’è di esprimersi con una taglia numero 5 di reggiseno piuttosto che invece di preparasi e dimostrare di essere una brava giornalista“. Anche in quell’occasione le parole di Caterina sollevarono una bufera mediatica, che ha solleticato il gossip nazionale.