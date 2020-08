Arisa e la body positivity: un manifesto alla bellezza orizzontale

La popolare cantante Arisa è tornata a far parlare di sé per un post pubblicato nelle ultime ore sul suo profilo nel noto social network Instagram. Piuttosto che la musicista, a parlare stavolta è stata Rosalba Pippa, la donna che è in lei. L’artista da tempo ormai sta portando avanti una campagna contro ogni forma di body shaming, abbracciando quindi la body positivity. Messa al bando ogni forma di critica sul fisico, in favore invece dell’accettazione del sé, affinché tutti possano sentirsi bene con il proprio corpo. L’obiettivo di questa filosofia di vita è quindi quello di non lasciarsi sopraffare dalle proprie imperfezioni, ma accoglierle ed accettarle. I modelli a cui tendono sempre più spesso le donne sono davvero posizionati troppo in alto, diventando quindi irraggiungibili. La body positivity invece insegna alle donne a non omologarsi ai modelli che invece la società moderna non solo propone, ma fin troppo spesso impone.

Il post di Arisa su Instagram

Arisa ha voluto lanciare un importante messaggio attraverso i social. La cantante ha pubblicato uno scatto su Instagram, dove la si vede in spiaggia in costume da bagno. Attraverso lo scatto l’artista ha messo in evidenza tre parti del suo corpo: il décolleté, il ventre ed i genitali. A commento dello scatto le seguenti parole: “Un albero di arance, un panino al latte, una dea“. Parole che invitato le tante fan e followers della cantante ad andare oltre alle imperfezioni del proprio corpo, accettandosi per quello che si è. Un manifesto della bellezza orizzontale, insomma, accessibile a tutti.

L’amore con Lorenzo

L’ex vincitrice dell’edizione 2009 del Festival di Sanremo con il brano ‘Sincerità’ sta trascorrendo dei giorni di meritato relax in Sardegna con le persone più care. La 38enne, reduce dalla pubblicazione del brano ‘Nuclerare‘ con Manupuma, è stata paparazzata in atteggiamenti teneri con il suo storico compagno Lorenzo Zambelli. Una relazione la loro che è sempre stata tenuta lontano dai riflettori. Arisa, infatti, preferisce raccontarsi attraverso la sua musica e anche tramite i messaggi motivazionali e sociali che spesso pubblica sui social.