Arisa risponde a Rocco Siffredi: Ballando a luci rosse, Milly in imbarazzo

Da Ballando con le Stelle a Ballando a luci rosse… il passo è breve! La settima puntata dello show di Milly Carlucci si è aperta con una piccante riflessione di Arisa, tra le protagoniste di questa edizione. La cantante è stata stuzzicata da Serena Bortone, ospite della serata, sulla proposta di Rocco Siffredi. Il celebre attore e regista ha di recente ammesso che gli piacerebbe molto lavorare con Rosalba Pippa in una pellicola bollente.

Rocco Siffredi non ha esitato a definire la cantante di Potenza perfetta per un lungometraggio a luci rosse data la sensualità che sprigiona con il suo fisico, i suoi gesti e le sue parole. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha pubblicamente chiesto ad Arisa di girare un film insieme.

Interpellata da Serena Bortone l’ex vincitrice del Festival di Sanremo ha dato la sua risposta a Ballando con le Stelle. Schietta e diretta, senza alcun timore, la 39enne ha affermato:

“Non sono per niente contraria agli operatori del se**o e li rispetto come tutti gli altri lavoratori. Se un giorno la mia carriera dovesse prendere una piega erotica non avrei alcun problema”

Dunque Arisa al momento ha altri progetti ma in futuro non è da escludere un suo debutto nel cinema per adulti o, più semplicemente, in una pellicola più soft. L’intervento di Rosalba Pippa ha imbarazzato la padrona di casa Milly Carlucci, che è rimasta in disparte piuttosto scioccata dalla situazione.

A farlo notare Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli, che hanno chiesto alle telecamere di riprendere le varie espressioni della conduttrice Rai. Milly Carlucci ha così provato a nascondere il suo sguardo con la mano per poi ringraziare Arisa per il suo discorso, che ha definito “interessante”.

L’ex Professoressa di Amici ha fatto notare che non bisogna vedere per forza un film a luci rosse per ammirare certe cose visto che anche la tv italiana di oggi, su molteplici rete, è ricca di sensualità ed erotismo. Un’osservazione sulla quale Milly Carlucci si è trovata pienamente d’accordo.